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Против Украины открыли второй фронт: Илларионов дал совет Андрей Илларионов напомнил о печальной судьбе другого европейского государства

Союзники Украины переходят на сторону агрессора, заявил в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" российский экономист, экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов.

"Ситуация сейчас самая серьезная за последние восемь лет. Никогда такой серьезной ситуации не было, потому что те, кого считали союзниками, оказались не союзниками, а перешли на сторону противника и открыли второй фронт против Украины. Это очень неприятная и тяжелая история, которую в Украине очень трудно принять в силу понятных причин. Тем не менее, если об этом не говорить, то никогда правильных решений принято не будет. Надо понимать, что самым важным являются интересы страны и интересы граждан. Подумайте о том, в каком положении оказалась Чехословакия осенью 1938 года, покинутая своими западными союзниками. Чехословакия тогда отказалась сопротивляться, она отдала сначала Судеты, а потом утратила государственную независимость. Она была оккупирована, страна была разделена. Очень не хочется повторения чего бы то ни было похожего на то, что случилось в 1938 году", — сказал он.

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Илларионов объяснил, что нужно делать Украине.

"Для этого необходимо принимать меры сейчас, немедленно, для обеспечения внешней и внутренней безопасности страны, чтобы защитить суверенитет независимой страны и не позволить, чтобы кто бы то ни было — ОРДЛО, Путин или союзники — руководил политикой Украины. Украина — крупная, серьезная страна, здесь большое и сильное гражданское общество. Никто из-за пределов Украины не имеет права диктовать украинцам, что им делать. Украинцы сами должны решать этот вопрос. И прежде всего нужно обеспечить свою безопасность", — сказал он.

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Эксперт привел два важных исторических примера.

"В качестве образца для поведения предложу два исторических примера. Один — это Финляндия 1939-1940 годов, которая тоже была брошена союзниками и оказалась жертвой агрессии. Тем не менее, она не стала сдаваться, и хотя демографический потенциал Финляндии в сравнении с СССР был намного меньше, чем у Чехословакии в сравнении с Германией, встала насмерть и отстояла суверенитет и независимость своей страны. Да, они заплатили высокую цену потерей части своей территории, около 10%, и эвакуацией полумиллиона граждан с этой территории. Но они сохранили независимость. Другой пример — это Израиль, который в течение более чем 70 лет противостоит противнику, который по демографическому, экономическому, военному потенциалу существенно превосходит его. Тем не менее, принципиальная позиция всего израильского общества вместе с руководством показала, что даже в таких тяжелых условиях можно противостоять. Вот эти два образца, с моей точки зрения, должны стать образцами для Украины, которая ни в коем случае не должна поддаваться давлению", — сказал он.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине.

После этого 9 декабря состоялись телефонные переговоры президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена, длившиеся полтора часа.