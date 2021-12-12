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Ситуация на Донбассе: в ТКГ сообщили, будет ли рождественское перемирие Член украинской делегации в ТКГ рассказала, чего хочет Россия в обмен на прекращение огня

Возможно ли перемирие на Донбассе на новогодние праздники, рассказала в программе "Сегодня Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" участница украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова.

"Если будет добрая воля Российской Федерации, это реально. Прошлое заседание по этому вопросу было длинным и утомительным, в целом заседание ТКГ в среду, 8 декабря, длилось 9 часов. И пришли очень близко к тому, чтобы подписать документ о прекращении огня в рождественский и новогодний период. Российская Федерация не согласилась, хотя документ был подготовлен", — сказала она.

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Иванова рассказала, почему Россия не соглашается на перемирие.

"Они не могут сказать, что им не нравится. У них нет претензий к самому документу, у них есть политические требования, и они их выдвигают в обмен на подписание документа. Политические требования — это признание субъектности так называемых "ДНР" и ЛНР", — сказала она.

Ранее член украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш рассказал, что представители оккупантов на Донбассе выдвигают невыполнимые требования.

Журналист также отметил, что стороны пока не могут договориться об открытии КПВВ на Донбассе. Как заявил Гармаш, переговоры заходят в тупик из-за российской стороны, которая "выдвигает нам политические требования для того, чтобы открыть КПВВ".