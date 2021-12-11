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Как правильно питаться для похудания: советы диетолога "Самая лучшая добавка - сбалансированное питание"

До новогодней ночи чуть больше двух недель, и вам наверняка хочется выглядеть красиво в этот вечер. В эфире телеканала "Украина 24" диетолог Александр Кущ рассказал, как нужно питаться, чтобы похудеть.

"Самая лучшая добавка - сбалансированное питание, в котором есть все необходимые витамины. Например, витамины группы В, которые регулируют обмен аминокислот, белковый обмен, и в первую очередь - энергетический обмен. Поэтому если у нас не хватает этих витаминов, нам нужно их добавлять. Это безобидные добавки: Омега-3, различные микроэлементы, минералы", - говорит специалист.

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По словам диетолога, кроме витаминов, существуют и другие добавки, которые тоже могут помочь в похудении.

"Есть большая группа добавок, которые стимулируют работу щитовидной железы, так называемые жиросжигатели. Все они действуют через активацию щитовидной железы, которая отвечает за темп метаболизма, давление, частоту пульса. То есть стимулируя щитовидную железу, мы ускоряем темпы метаболизма и добиваемся жиросжигания", - отметил он.

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Кроме того, Александр Кущ рассказал о безвредных добавках, которые влияют на темп метаболизма: