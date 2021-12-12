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Отдых в горах зимой: спасатели предупредили об опасностях Туристам посоветовали не быть самоуверенными, чтобы не подвергаться опасности

Туристам во время зимнего отдыха в горах следует запомнить несколько важных правил, в частности, не кататься на лавиноопасных участках и не выходить в горы во время ухудшения погодных условий.

Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня Утро. Выходное" на телеканале "Украина 24" начальница сектора связей со СМИ и работы с общественностью главного управления ГСЧС Украины в Закарпатской области Наталья Батыр.

"Конечно, в горы стоит ходить, горы - это красота, любование пейзажами. Но при выходе в горы надо быть готовым, и в первую очередь - не быть самоуверенным, не подвергать себя опасности, если в этом нет необходимости. Выбрасываемый в кровь адреналин не сравнить с той опасностью, которая вас будет ожидать, если вы будете кататься на тех участках, которые являются лавиноопасными, или выходить в горы во время ухудшения погодных условий. Спасатели в очередной раз обращаются к гражданам - во время выхода в горы зарегистрироваться, ознакомиться с прогнозом погоды, который ожидается на ближайшие двое суток, и конечно, иметь при себе все необходимое оборудование, снаряжение, теплую одежду, продовольствие, и все необходимое, что будет вам нужно в горах, если вас будет ожидать опасность. То есть быть готовыми", – заявила представительница ГСЧС.

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Как отметила Батыр, выход в горы может быть очень опасным - "это не прогулка по городу, когда можно где-нибудь спрятаться".

Также она напомнила, что туристы, которые собираются в горы, могут позвонить на линию ГСЧС и зарегистрироваться:

"Кроме того, что можно позвонить, мы любыми путями призываем туристов для того, чтобы они регистрировались. Возможно еще зарегистрироваться и онлайн. С помощью интернета заходите на сайт любого из главных управлений ГСЧС Ивано-Франковщины, Львовщины или Закарпатья. Там есть онлайн-регистрация, где вы можете оставить свои контактные данные. В дальнейшем спасатели будут знать, по какому походу вы вышли, и когда вы планируете вернуться. В случае опасности, если вы не появитесь на связи, к вам немедленно выедет помощь".

Батыр добавила, что при выходе в горы опытный турист берет с собой GPS-датчик.

"В случае опасности он сможет передать эти GPS-координаты спасателям. Это упростит поиски, и спасатели быстрее доберутся до заблудившегося туриста. Но не все знают об их существовании, не все умеют пользоваться даже GPS-координатами, с помощью телефона определить свою точку геолокации... Есть лавиноопасные участки, и есть места, где вообще отсутствует какая-либо связь - как мобильная, так и интернет", - сказала она.

Ранее председатель Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив в эфире телеканала "Украина 24" рассказала о самых популярных туристических направлениях внутри Украины.

"Украинцы выбирают в большинстве горный и морской отдых. Но возобновились и путешествия по другим городам - городской туризм. Это направления на Чернигов, Винницу, Тернополь - города, в которых люди пытаются запланировать для себя путешествия в выходные. Плюс у нас есть маршруты культурные - замки Тернопольщины, Львовщина, которые также являются популярными. Херсонщина остается популярной среди туристов. Новые туристические маршруты, такие как "Дорога вина и вкуса" - в Бессарабии и на Закарпатье", - сказала она.