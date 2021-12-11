Певица Руслана раскритиковала руководство страны: что сказала

Слабость Украины как государства - в высшей ветви власти. Такое мнение озвучила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" певица Руслана Лыжичко.

"Если наше общественное общество так сильно и сознательно, где же тогда наша слабость? Общественное общество точно настроено держать единство, как раз политики должны у общественного общества учиться единству. Так в какой же плоскости слабость Украины? В высшей ветви власти, наверху.

Нежелание знать правду, зачем знать как на самом деле? Вот чрезвычайное положение. Они не слышат, они закрыты. Пишут сценарий, когда нужно писать стратегию. Где я почувствую, что у меня сильные государственные институты, если все руководствуется администрацией президента? Как я почувствую, что у меня несоответствующие ветви власти: сильный парламент, правительство, каждый выполняет свои функции. Где это? Этого нет", – говорит она.