Певица Руслана раскритиковала руководство страны: что сказала
Известная певица раскритиковала власть из-за бездействия
Слабость Украины как государства - в высшей ветви власти. Такое мнение озвучила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" певица Руслана Лыжичко.
"Если наше общественное общество так сильно и сознательно, где же тогда наша слабость? Общественное общество точно настроено держать единство, как раз политики должны у общественного общества учиться единству. Так в какой же плоскости слабость Украины? В высшей ветви власти, наверху.
Нежелание знать правду, зачем знать как на самом деле? Вот чрезвычайное положение. Они не слышат, они закрыты. Пишут сценарий, когда нужно писать стратегию. Где я почувствую, что у меня сильные государственные институты, если все руководствуется администрацией президента? Как я почувствую, что у меня несоответствующие ветви власти: сильный парламент, правительство, каждый выполняет свои функции. Где это? Этого нет", – говорит она.
Артистка отмечала, что власть занимает абсолютно деструктивную позицию по отношению к артистической сфере.
"В артистической сфере, что происходит? У нас там точно полноценная война, не нужно даже переходить к этой дискуссии. К сожалению, абсолютно деструктивную позицию занял Офис президента, вмешавшийся в авторское право вообще неизвестно зачем".
Она считает, что без украинской музыки и слова невозможно само существование украинского государства.
"Мы по состоянию на сегодня с нерешенным вопросом, как по энергетической независимости, так и по авторскому праву. Мы пиратская страна, мы 301 в списке, мы просто разрушаем институцию авторского права. На чем будет развиваться украинская музыка? А это наш бронежилет. Музыка, слово – наша ментальность, сила".