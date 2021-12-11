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Путин будет аплодировать: Притула о серьезной угрозе Украине Волонтер Сергей Притула рассказал, как украинские политики подыгрывают Путину

Украина сможет справиться с военной агрессией со стороны РФ только благодаря консолидированной позиции всего общества. Об этом сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" волонтер и общественный деятель Сергей Притула.

По его словам, украинское общество станет консолидированным только тогда, когда лидеры оппозиционных партий признают российскую агрессию.

"Кроме военного обеспечения, чтобы отразить угрозу, нужна монолитность украинского общества. Оно (общество, ред) ориентируется на элиты. Поэтому в случае такой страшной опасности (как нападение со стороны России,- ред) выйдет Петр Алексеевич к своим сторонникам, они его послушают и пойдут защищать страну.Зеленский обратится к своим и они это сделают, я обращусь к своим.

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Но Юрий Бойко (сопредседатель партии ОПЗЖ,-ред) не обратится к своим сторонникам с теми же тезисами, с которыми обратимся мы. Потому что он в этот момент полетит с Медведчуком к Путину и Медведеву договариваться о газе. Мы это уже видели и проходили", – говорит он.

Притула отмечает, что в зоне проведения боевых действий на Востоке Украины ситуация с консолидацией намного лучше, чем на другой территории страны.

"5-6 декабря я провел возле зоны проведения боевых действий. Я посетил 9 структурных подразделений ВСУ и 2 подразделения добровольцев. И то, что я увидел здесь, мне нравится гораздо больше, чем то, что я вижу в гражданском обществе. Почему? Потому что это состояние угрозы, о котором мы перманентно упоминаем, они (военные,-ред) в нем постоянно, они готовы к тем или иным вызовам. Они достаточно мотивированы и по моему мнению, там состояние дел сейчас лучше, чем было в 2014 году".

По мнению Притулы, немонолитность украинского общества и политических кругов играют только на руку президенту РФ Владимиру Путину, который стремится захватить Украину.

"Мы должны осознать, что до тех пор пока руководители тех партий, которые называют себя оппозиционными не выйдут к своим сторонникам и скажут им простые тезисы, что Россия - оккупант, Путин - убийца и нам надо защищать свою страну - консолидации тотального украинского общества не произойдет. А если этого не произойдет - Путин этому будет только аплодировать".

Напомним, экс-министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина стоит на пороге большой войны с Россией и вторжение РФ может произойти уже в ближайшие месяцы.

"Я глубоко убежден, что стоим на пороге серьезной войны с Российской Федерацией. Вторжение российской армии – это вопрос не лет, а вопрос нескольких дней, недель, а возможно, месяцев. Хочу сказать, что если ружье висит в первом акте спектакля, в последнем оно обязательно выстрелит. Россия последние семь лет ведет гибридную войну не для того, чтобы захватить Крым или часть Донбасса", - заявил он.