23:40, Вчера

Путину "развязали руки": в России предупредили о наступлении на Украину "Сегодня у Путина есть полный карт-бланш на ведение любой внешней политики в отношении Украины"

Президент РФ Владимир Путин получит полную поддержку Госдумы, если решится на полномасштабную войну против Украины. Об этом сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" российский политик и правозащитник Лев Шлосберг.

По его словам, эту поддержку Путин получит благодаря тому, что на последних парламентских выборах в российскую Госдуму прошли партии, которые целиком и полностью поддерживают политику главы Кремля.

"И если Владимир Путин, не дай Бог, выйдет с инициативой в Госдуму о проведении боевых действий - ни одна партия не выступит против Путина", - говорит он.

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Шлосберг говорит, что в канун старта парламентской избирательной кампании Владимир Путин опубликовал статью об историческом единстве русского и украинского народа, где прямо поставил вопрос о том, что нынешние государственные границы Украины являются случайными.

"Путин фактически опубликовал военную, политическую доктрину России по отношению к Украине. И нельзя не напомнить о том, что два первых номера списка партии Путина на выборах в Госдуму - министр обороны Сергей Шойгу и министр "нападения "Сергей Лавров. Поэтому сегодня у Путина есть полный карт-бланш на ведение любой внешней политики в отношении Украины", - отметил он.

Лев Шлосберг также добавил, что практически все российское общество готово к новому витку войны с Украиной.

"Сейчас российское общество в каком-то смысле готово ко всему, считает, что может произойти все что угодно. Но многие надеются, что эта беда - чума войны просто минует конкретную семью и в эту семью не придут цинковые гробы. Но опыт войны с 2014-2015 года показал, что гробы приходят в самые неожиданные семьи, а потом уже ничего не возможно изменить", - сказал он.

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При этом политик уверен, что сегодня у Владимира Путина нет цели начать полномасштабные боевые действия на территории Украины.