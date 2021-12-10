21:45, Вчера

Спивак рассказал, как нужно было поступить Зеленскому после переговоров США и РФ Журналист объяснил, как США и Россия договаривались за спиной Украины

Президент Украины Владимир Зеленский должен был немедленно отреагировать на то, что нашу страну не пригласили на переговоры между президентами США Джо Байденом и России Владимиром Путиным. Об этом сказал в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" телеведущий и политолог Дмитрий Спивак.

Он объяснил, что до и после переговоров с Владимиром Путиным, Джозеф Байден встретился с лидерами Германии, Франции и Великобритании, обсудив с ними, в том числе, вопрос об Украине.

"И только через 3 дня нам сообщили, о чем большие дяди и тети решили, что нам делать, куда идти, ползти. Это является в дипломатическом смысле сигналом, что без нас поговорили о нас. Была бы у меня власть президента Украины, я бы на следующий день после Байдена и Путина выпустил заявление, красиво бы его написал, талантливо, что прошу лидеров всех больших стран не вести больше диалогов, которые решают судьбу нашей страны без нас", - заявил Спивак.

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По мнению Спивака, лидеры США и РФ во время диалога отстаивали в первую очередь интересы своих государств:

"Джозеф Байден, который потерял рейтинги в последние несколько месяцев внутри американского электората, должен был продемонстрировать некую победоносную мировую акцию. И дальше он встречается с Владимиром Путиным. Путин сказал: о'кей, не будет никакой войны. И Байден заявляет, что он сохранил мир. А раз не будет войны - санкции против российского газопровода "Северный поток-2" тоже не нужны".

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В итоге по словам Спивака, каждый из президентов, подняв ставки накануне переговоров, получил свое: Путин официальное подтверждение, что санкций против "Северного потока-2" не будет, а Байден вернулся в США с некой победоносной миссией, что он заставил Путина и очередной войнушки в центре Европы не будет":

"Украина получила взятку в 300 миллионов долларов, которые заложат в оборонный бюджет на 2022 год. Так работает американская внешняя политика: держите 300 миллионов, мы знаем, что у вас коррумпированная власть, вы разберетесь".

Прокомментировал журналист и последующие переговоры Джо Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским:

"Звонок Байдена Зеленскому уже ничего не решал, потому что самое главное - через сутки после встречи Байдена и Путина президент США сказал, что даже в случае войны НАТО воевать войсками за Украину не будет. Да, санкции, жесткие пакеты, но это же сигнал и Украине и всему миру - сегодня никто не будет ни за кого воевать".

Спивак убежден, что теперь Украине обязательно нужно модернизировать военные сили и создать новую систему коллективной безопасности в Европе.