21:08, Сегодня

Ведущая канала "Украина 24" вошла в топ-100 самых влиятельных украинцев Наталья Влащенко заняла 90-е место

Ведущая и креативный продюсер телеканала "Украина 24" Наталья Влащенко вошла в рейтинг 100 самых влиятельных людей Украины по версии журнала "Фокус".

Известная журналистка разместилась в рейтинге на 90-м месте.

Читайте также: Ведущая канала "Украина 24" рассказала, пойдет ли она в политику

Топ-10 рейтинга самых влиятельных людей Украины выглядит так:

1. Президент Украины Владимир Зеленский

2. Владелец компании SCM Ринат Ахметов

3. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак

4. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов

5. Экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков

6. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

7. Премьер-министр Денис Шмыгаль

8. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко

9. Глава СБУ Иван Баканов

10. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова

Напомним, этой осенью канал "Украина 24" превзошел собственный рекорд телепросмотра. Так, в ноябре "Украина 24" получил долю 2,52%, что на 68% больше чем у ближайшего конкурента среди новостных каналов (за 18+ вся Украина). 11 млн 315 тыс. украинцев посмотрели информационно-аналитический канал в ноябре (охват за 4+).

"Народ против" с Наташей Влащенко также остается безоговорочным лидером информационного вещания. Так, 4 ноября, зрители "Украина 24" смотрели эксклюзивное интервью Арсена Авакова, где он откровенно рассказал о своей отставке. Программа получила долю 4,29% (аудитория 18+ вся Украина).