21:00, Сегодня

Угроза вторжения России - нардеп обратился к украинцам "Наша армия – это всего лишь часть общества"

Если начнется война России с Украиной, то это будет крушение всего. Такое мнение озвучил в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Также будут проходить совсем другие процессы в мировой политике, их должны уже заранее планировать. Например, если это будет в Тайване, то там есть крупные игроки - Япония, Австралия, Северная и Южная Кореи, Центральная Азия... Иначе будет выглядеть Европа - Польша сейчас увеличивает армию... И Путин, и все остальные это учитывают", – сказал он.

Читайте также: Завоевать Украину: посчитаны войска для плана Путина

"Когда мы говорим, что Путин собрал 92 тыс. на границе... то все боятся, "Путин нас захватит". Наша армия – это всего лишь часть общества. У нас есть целый комплекс мер в стране, который активизируется во время боевых действий. Во-первых, у армии есть задача - удержать на время наступление противника, чтобы мобилизовать все общество. У нас очень большой мобрезерв – более 1 млн человек. Это учитывает Россия и любые разведки... У нас есть оружие, чтобы их вооружать. У нас во время мобилизации все наши госпредприятия, учреждения переходят на военные рельсы. Ограничиваются права людей, да, во время военного положения... Вся Украина становится армией - и это учитывают", - рассказал Костенко.

Также он выступил с заявлением к украинскому обществу:

"Поэтому говорить о том, что "Путин захочет и нас захватит" - нет. Я уже не говорю о поддержке наших партнеров. Поэтому я обращаюсь ко всему обществу: от нас всех, от нашей консолидации зависят настроения, в частности политика России в отношении нас. Когда они будут видеть, что мы раздроблены и не готовы к защите, они будут нас пугать. Когда они будут видеть, что у нас и территориальная оборона работает, и армия, и все правоохранительные органы, то будут вести иначе политику. А наша задача – вести четко дипломатию с Россией, потому что действительно географически мы никуда не денемся. Это только сильная армия, сильные спецслужбы и моральный дух общества".

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине. Беседа Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась 9 декабря.

Народный депутат Ирина Геращенко высказалась о последствии этих переговоров для Украины.

"Худшее уже происходит, на самом деле. Хочу подчеркнуть, что всегда, даже если нам будут рисовать розовые замки, хуже всего, когда об Украине говорят без Украины. Извините, это наша страна. Мы создатели своей судьбы. Я считаю, что Зеленский сейчас во время переговоров с Байденом должен поблагодарить нашего стратегического партнера за неизменную поддержку нашей территориальной целостности, суверенитета, но поставить очень четкую рамку: вы говорите об Украине, и мы настаиваем, чтобы это происходило только с Украиной", — сказала она.