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Прямые переговоры Украины с Россией – это катастрофа и капитуляция - экс-разведчик "Когда враг стоит у ворот, всем союзникам необходимо объединиться"

Прямые переговоры между президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным могут привести к капитуляции нашей страны. Такое мнение озвучил в программе "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" бывший советский разведчик Юрий Швец.

"Сепаратные переговоры Украины с Путиным - это будет катастрофа, капитуляция перед Россией. Когда враг стоит у ворот, всем союзникам необходимо объединяться: Украина, США, НАТО, Евросоюз. Вот эти переговоры могут привести к успеху", - говорит он.

Он также отметил, что в США сейчас не считают возможным немедленное вторжение российских войск в Украину:

"Сейчас, кстати, в Белом доме мнение такое: угроза немедленного вторжения отодвинута, сейчас дело за дипломатией. А здесь Украина среди большинства, а Россия в меньшинстве".

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Напомним, 1 декабря Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде. Президент сказал, что остановить войну на Донбассе можно только в случае прямого диалога с Россией.

Он отметил, что не боится говорить россиянам о войне на Донбассе и оккупации Крыма. Также он готов вести диалог с Владимиром Путиным напрямую.

"Мы должны сказать правду. Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Сейчас это признали все внешние партнеры, а некоторые внутренние это не признают. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная, мощная армия, и не бояться говорить друг другу правду", - заявил Зеленский.

Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, почему Россия не согласится на любые переговоры с украинской стороной.

"То, что Зеленский хочет напрямую говорить с Путиным... Раньше мы все этого боялись, потому что он не был готов. В принципе он и сейчас не готов, но сейчас почему он так на этом настаивает? Потому что он понимает, что Путин уже понял, что Зеленский "уже все"... И он об этом сам сказал в своей статье. И потом, мне кажется, Медведев там подтвердил, что на самом деле с Зеленским не о чем говорить, "Будем ждать нового президента".

России некуда спешить. Там особых результатов не требуется, кроме капитуляции. Сможет ли Зеленский пойти на капитуляцию? Я думаю, что нет. Ему это никто не простит...".