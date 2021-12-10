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В переговорах Байдена и Путина проиграла Украина: названа причина Эксперт объяснил, кто остался в выигрыше после переговоров между США и Россией

Украина потерпела поражение в своей внешней политике после переговоров между президентом США Джо Байденом и хозяином Кремля Владимиром Путиным. Об этом сказал в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" доктор юридических наук, академик Виталий Журавский.

"Если взять заявление Белого дома, в нем есть выполнение Минска. Если заявление Офиса президента - о Минске ни слова. Если посмотреть, кто победил в результате этих переговоров, если коротко: Путин и Байден, а Украина проиграла. Потому что решали вопросы без Украины об Украине", – сказал он.

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Журавский объяснил, что лидеры США и России в ходе переговоров решали свои проблемы, несмотря на украинский вопрос.

"Путин смотрел, что начнется диалог руководства НАТО с ним по обеспечению гарантий России. А это значит - ни ПДЧ (план действий по членству в НАТО для Украины, - ред.), ни вступления в НАТО", - отметил он.

Эксперт также рассказал, почему президент США Джозеф Байден может считать успехом результаты переговоров с Владимиром Путиным.

"Байден тоже выиграл, потому что та истерия, которая была в западных СМИ, которые контролируются в основном демократической партией... Я понимаю, почему они это делали. Им нужно было обеспечить эту встречу, чтобы Байдена не обвинили в пророссийской позиции. Ему это удалось, и он еще поднял электоральные баллы. Ведь сегодня его рейтинг ниже, чем у Трампа. Через год будет новый виток выборов и Байдену нужно было поднять симпатию. Встреча состоялась, эскалация исчезла, Путин не нападает", - сказал Журавский.

А вот для Украины результаты встречи лидеров двух сверхдержав совсем неутешительные.

"Через два дня после переговоров с Путиным Джо Байден поговорил с Зеленским. А сразу после этого он говорил с лидерами Италии, Франции, Германии, Великобритании. Это проигрыш внешней политики Украины", - сказал он.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине.

После чего 9 декабря состоялись телефонные переговоры президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена, длившиеся полтора часа.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент США Джо Байден готов усилить санкции против России и увеличить помощь Украине.

"Байден готов подтвердить санкции и военную помощь для Украины, на мой взгляд. Возможно, даже разрешить отправку натовских войск к границам России. Я уверен в том, что обо всем этом Байден будет говорить Путину. Но, на мой взгляд, Путин пока не решил, что делать. И он будет проверять намерения Байдена. И если он посчитает, что Байден настроен серьезно, то вероятность нового военного вторжения (в Украину - ред.) уменьшается, но такая возможность все равно останется. Путин хочет удержать этот кризис еще на много недель. Мы не увидим решения этой провокации сегодня или завтра", - сказал он.