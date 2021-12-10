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Украина будет сидеть на шпагате — дипломат о новом союзе США Руслан Осипенко рассказал, чего должна Украина требовать от нового демократического союза

Для чего США проводят саммит в поддержку демократии с участием лидеров более 100 стран, рассказал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" дипломат Руслан Осипенко.

"Соединенные Штаты позиционируют себя как лидера демократического мира и сейчас фактически очерчивают рамки этого демократического мира. Создается орбита стран, которые фактически являются союзниками США. Ядро этого военно-политического союза было создано немного раньше, в сентябре, а сейчас проведен саммит и обозначены рамки. Ядро — это США, Австралия и Великобритания. Все это создается для сдерживания недемократических стран, а если говорить не дипломатично — это Россия и Китай. Конечно, будет противостояние", — сказал он.

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Эксперт объяснил, как это повлияет на Украину.

"Что касается Украины, мы будем сидеть на шпагате, потому что мы находимся на рубеже демократического и недемократического мира. Тут мы в очень сложной ситуации. Китай — первый торговый партнер Украины, и если он перекроет нам рынок, мы фактически не сможем нормально существовать. Украина, которая находится на границе, должна требовать у этого демократического союза, чтобы мы имели какие-то привилегии хотя бы в экономической сфере, чтобы у нас была возможность маневра и могли торговать и зарабатывать деньги, чтобы крепко стоять на ногах и строить демократию. Мы должны просить о люфте из-за того, что мы в таких сложных условиях", — сказал он.

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Напомним, в США 9 декабря начался инициированный президентом страны Джо Байденом саммит демократических стран. На это двухдневное мероприятие Вашингтон пригласил лидеров более 100 стран. Из-за пандемии коронавируса форум проходит в режиме видеоконференции. В саммите участвуют лидеры более 100 стран. С критикой мероприятия выступили Россия и Китай, которых нет в числе приглашенных.