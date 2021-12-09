22:09, Сегодня

В России призвали украинцев "готовиться к худшему" Политик Леонид Гозман оценил вероятность полномасштабной войны

Россия вполне может вторгнуться в Украину, заявил в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" российский политик Леонид Гозман.

"Я думаю, что это вероятно. Мне страшно и стыдно это говорить, но боюсь, что это вероятно и надо готовиться к худшему. Что касается продолжения концентрации войск после разговора Путина с Байденом, это может быть просто инерцией. У меня вчера после этого разговора было довольно оптимистическое впечатление, потому что Белый Дом открыто заявил о фактически предъявленном ультиматуме, а наши ответили не сразу и невразумительно, они вроде бы как этот ультиматум проглотили. Поэтому какая-то надежда, по-моему, есть. Но готовиться надо к худшему всегда", — сказал он.

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Гозман ответил на вопрос, как российское общество воспринимает возможность напасть на Украину.

"Две новости: плохая и хорошая. Хорошая состоит в том, что российское общество не поддержит эту войну. Не удастся нашему руководству сплотить общество новой войной. Второго Крыма не будет. Никто не хочет воевать. Пропаганда много плохого сделала по отношению к Украине, поэтому тут к Украине относятся довольно плохо. Но и воевать никто не хочет. Плохая новость в том, что никакими усилиями российское общество не сможет предотвратить эту войну. У нас за одиночные пикеты уже сажают в тюрьму, и протесты массовыми, к сожалению, не будут", — сказал он.

Ранее эксперт-международник Руслан Осипенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент России Владимир Путин "готовится к последнему броску на Украину".

Кроме того, экс-генпрокурор Святослав Пискун назвал три условия для нападения России на Украину.

"Есть такой план. "План А"- в Украине мятеж, в Украине гражданское неповиновение, в Украине возникают условия для переворота, Путин заходит войсками для того, чтобы спасти русскоязычных людей с российскими паспортами... "План Б". Если, например, мы начинаем нашими военными освобождать Донбасс. Армия сейчас сильна, Россия пойдет назад и будет война. И третье - "План В". Если у нас тут вдруг начнут размещать ядерные боеголовки", — сказал он.