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Суд оправдал Маркива: нацгвардиец эксклюзивно сообщил, что будет делать дальше Приговор был – 24 года

Поставлена окончательная точка в деле украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Его оправдали в прошлом году, и сегодня Верховный кассационный суд оставил это решение в силе.

Маркива судили за причастность к гибели под Славянском итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова. Приговор был – 24 года. 3 года и 4 месяца Марков отсидел, так что нацгвардеец намерен судиться за возмещение, о чем эксклюзивно сообщил телеканалу "Украина 24".

"Это все время, что я провел за решеткой, это все время всей лжи и унижений... Должна быть точка. Виновные должны понести ответственность. Мы будем делать запрос о возмещении", - сказал Маркив.

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Напомним, экс-генконсул Украины в Милане Роман Горяйнов рассказал, что итальянский суд первой инстанции создавал опасный прецедент против Украины, приговорив украинского нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам лишения свободы.

"Как только мы получили информацию о задержании Виталия Маркива, мы поняли, что дело не будет простым. Во-первых, был задержан самый действующий боец Нацгвардии. То есть Италия создавала опасный прецедент задержания бойца Национальной гвардии, который непосредственно принимал участие в событиях в зоне АТО в 2014 году", - сказал дипломат.