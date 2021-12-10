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В Украине потеплело: стало известно, где 10 декабря ожидаются осадки Метеоролог сообщила о небольшом потеплении, которое пришло в Украину на ближайшие три дня

В пятницу, 10 декабря, в Украине погода будет осложнена сильным ветром. В некоторых областях ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Об этом сообщила в Facebook метеоролог Наталья Диденко. Она отметила, что юго-восточный ветер может сопровождаться порывами до 15-22 м/с.

Температура воздуха в этот день будет колебаться от 4 до 15 градусов тепла, в зависимости от региона.

По словам Диденко, сегодня прохладнее всего будет на западе Украины. Здесь днем ​​термометры покажут от 0 до 4 градусов тепла. В Крыму воздух прогреется до +15 градусов. На юге материковой Украины днем ​​столбики термометров будут показывать от 7 до 12 градусов выше нуля. На остальной территории страны будет от 5 до 9 градусов тепла.

Дождь и мокрый снег вероятны 10 декабря в западной части Украины, а также локально в Винницкой, Житомирской и Одесской областях.

На остальной территории будет облачно, но осадки не ожидаются.

В Киеве сегодня облачно, без осадков. Днем столбики термометров покажут 7-8 градусов тепла. Также будет наблюдаться ветер с сильными порывами.

Метеоролог отметила, что 11 и 12 декабря в Украине будет относительно тепло, а уже с 13 декабря начнется новое похолодание.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань сообщал, что зима в этом году ожидается морозной и будет сопровождаться вьюгами. По его словам, в первой декаде декабря возможны ледяные дожди, а во второй – небольшой снег. В конце декабря начнется настоящая новогодняя сказка, которая будет длиться до Крещения. Затем народный синоптик прогнозирует потепление.