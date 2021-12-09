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США не будут посылать своих военных в Украину для участия в боевых действиях – дипломат Владимир Хандогий объяснил цель усиления военной инфраструктуры на востоке Европы

В украинской политике нужно изъять тезис о том, что на территории Украины против агрессии РФ будут воевать вооруженные силы других стран. Об этом сообщил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" президент Украинской ассоциации внешней политики, дипломат Владимир Хандогий.

"Уже несколько раз было заявлено со стороны США, со стороны других стран НАТО, что вооруженные силы этих стран не будут участвовать в возможных военных действиях на территории Украины. Поэтому нам не стоит надеяться, что США или другие страны НАТО будут размещаться на территории Украины для того, чтобы участвовать в боевых действиях", - сказал дипломат.

Хандогий также прокомментировал ситуацию с возможным усилением военной инфраструктуры в странах НАТО на востоке Европы.

"Решение США о размещении в восточной Европе (усиление военной инфраструктуры - ред.) - это так называемая демонстрация силы, это сигнал, который должен демонстрировать решимость США помогать Украине, а также (показать готовность - ред.) защищать ту (Европу - ред.) территорию. Все государства Восточной Европы являются членами НАТО, у них есть совместный договор, который предусматривает совместную защиту своей территории. Но нам надо вообще, мне кажется, изъять из политического лексикона тезис о том, что на территории Украины появятся какие-то войска, которые будут с украинскими вооруженными силами вести боевые действия (против условного врага - ред.)", — сказал он.

Также дипломат выразил сомнение в том, что после переговоров президента США Джозефа Байдена и президента России Владимира Путина, США будут политически "давить" на Украину в отношении Минских договоренностей.

"Я исключаю такую формулировку, как "давить на Украину". Мне кажется, США - это хороший стратегический партнер, который не будет использовать средства давления", — сказал он.

Эксперт также высказал свою точку зрения относительно политического курса Германии при новом канцлере Олафе Шольце. По его словам, Шольц в своих выступлениях акцентировал внимание на том, что Германия не позволит России использовать газопровод "Северный поток-2" в политических интересах.

"Сигналы, которые сейчас исходит из Берлина после прихода к власти нового канцлера Олафа Шольца... вселяют надежду на то, что Германия будет не только проводить последовательно политику, которую проводила Ангела Меркель, а, на мой взгляд, некоторая риторика будет даже усилена. И это хорошо. В частности все, что касается проблематики возможной вооруженной агрессии России против Украины, использования "Северного потока-2", мы слышали заявления Шольца о том, что Германия никогда не позволит, чтобы" Северный поток " был использован в каких-то политических целях Российской Федерацией", — сказал дипломат.

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Ранее стало известно, что США хотят предоставить дополнительную военную мощь на территорию стран НАТО в Восточной Европе, если вторжение России в Украину все-таки произойдет. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает "Интерфакс-Украина".

Спикер Пентагона также заявил, что Украина вправе использовать для самообороны противотанковые ракетные комплексы (ПРК) Javelin, полученные от США.

"Мы рассчитываем, что они будут использоваться для самообороны. Нет ограничений насчет того, где именно в Украине их можно применять", — сказал он на брифинге.

Также стоит отметить, что 8 декабря издание Financial Post сообщило о заявлении канцлера Германии Олафа Шольца, в котором он подчеркнул, что Германия и другие страны делают все возможное, чтобы избежать нового вооруженного вторжения России в Украину.

"У нас очень четкое представление (о ситуации на границах Украины – ред.). Мы хотим, чтобы все уважали целостность границ", — сказал Шольц.

Отметим, что секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в свою очередь заявил, что вооруженных сил РФ, сосредоточенных на украинской границе, не хватит для полномасштабного вторжения в Украину.

Он объяснил, что на границе с Украиной сосредоточено около 92-х тысяч российских войск, однако они не подготовлены к полномасштабному ведению войны.

"Это те воинские части, которые находятся в местах постоянной дислокации с 2014 года. Это участок от Беларуси и до Кавказа. За время, пока на украинской границе нагнеталась ситуация, увеличение произошло примерно на 3 тысячи - это ничто, если мы говорим о полномасштабном вторжении, как его рисуют на картах", — сказал Костенко.