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"Будут выкручивать руки": эксперт рассказал о реакции ЕС на переговоры США и РФ "Мы и дальше должны быть в тонусе"

Украине нужно готовиться к новым провокациям на Донбассе. Об этом рассказал в эфире программы "Утро чемпионов" на телеканале "Украина 24" политический консультант Александр Антонюк.

По его словам, переговоры между президентами РФ Владимиром Путиным и США Джозефом Байденом не приведут к урегулированию военного конфликта на Донбассе, потому что в этом не заинтересованы в Кремле.

"У Байдена было несколько важных акцентов, на которых он пытался договориться с Россией. РФ хочет оставить влияние на Украину за собой, а США озвучили следующую вещь: Украина – суверенное государство и оно должно само решать, куда ему двигаться дальше. Здесь взгляды уже расходятся", - сказал он.

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Антонюк считает, что Украине в дальнейшем стоит ожидать новых проблем не только со стороны России, но и от западных партнеров.

"Мы и дальше должны быть в тонусе, должны чистить оружие и готовиться к разным провокациям со стороны РФ. К сожалению, дальше нас ждут несколько неприятных сюрпризов из уст наших западных партнеров. Мы понимаем, что лоббизм и экономические интересы тех или иных сторон будут присутствовать. Второй неприятный аспект – нам будут пытаться выкручивать руки с выполнением Минских договоренностей, и будет очень сильно сосредотачиваться внимание на подписи президента Украины под текстом коммюнике, который был 9 декабря 2019 года на Парижском саммите", - отметил он.

Ранее российская журналистка Юлия Латынина рассказала в эфире телеканала "Украина 24", решится ли президент РФ Владимир Путин на открытое вторжение в Украину.

"Настоящая война, в отличие от гибридной, может быть проиграна. Путин никогда не ведет войн, которые могут быть проиграны. Путин все время, когда во что-нибудь ввязывается, обязательно ввязывается так, чтобы можно было сказать - "это шахтеры и трактористы, это не я, лошадь не моя", - пояснила она.

В свою очередь литовский журналист Аудрюс Сяурусявичюс высказал мнение, что президент России Владимир Путин разрушил "русский мир" и навсегда потерял Украину.