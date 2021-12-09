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Погода в Украине на 9 декабря: синоптики сообщили об осадках и температурных качелях Синоптики предупредили, что 9 декабря в Украине будет наблюдаться туман и гололед

В Украине сегодня возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Кроме того, в отдельных регионах возможен гололед. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Согласно прогнозу погоды, 9 декабря в Украине будет преобладать плотная облачность. Температура по стране днем будет колебаться от 6 градусов мороза до 9 градусов выше нуля. Теплее всего сегодня будет на востоке страны, здесь воздух прогреется до +4 +9 градусов.

Согласно метеорологической сводке Укргидрометцентра, холоднее всего 9 декабря будет в западных областях страны. Здесь температура воздуха днем будет от 1 до 6 градусов мороза.

Кроме того, синоптики предупреждают о туманах и гололеде. В связи с этим в западном регионе, а также в Винницкой, Киевской и Черкасской областях объявлен желтый уровень метеорологической опасности.

В Киевской области сегодня синоптики обещают осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах возможна гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

По словам Диденко, 10 и 11 декабря в Украине должно потеплеть на несколько градусов. Вместе с тем ожидается усиление ветра. Но уже 13 декабря в Украину зайдет новая волна похолодания.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань сообщал, что эта зима ожидается морозной и будет сопровождаться вьюгами. По его словам, в первой декаде декабря возможны ледяные дожди, а во второй – небольшой снег. В конце декабря начнется настоящая новогодняя сказка, которая будет длиться до Крещения. Затем народный синоптик прогнозирует потепление.