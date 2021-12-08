22:58, Вчера

Билецкий о войсках России на границах: это классический покер "Путин играл, он шантажировал, он получил как минимум часть того, что он хотел"

Россия планирует установить полный геополитический контроль над Украиной и осуществить это в первую очередь военным способом. Об этом сказал в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" глава Национального корпуса Андрей Билецкий.

"Я глубоко убежден, что РФ планирует установить полный геополитический контроль над Украиной военным способом. Когда это произойдет - зачем нам думать? Мы должны отвечать на любую угрозу исключительно одним - фонетическим развитием сектора безопасности", - сказал он.

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"Если говорить о конкретных шагах, которые должна делать власть: развитие территориальной обороны, которая должна стать фундаментом, тылом для ВСУ; вопросы военно-воздушных сил, которым должны отдать приоритет, но за 8 лет государство не приобрело ни одной боевой машины для военно-воздушных сил; вопрос ВПК – прекрасно, что мы закупаем турецкие "Байрактары", но мы должны заниматься развитием своей ВПК", - сказал он.

По мнению Билецкого, президент РФ Владимир Путин не планирует осуществлять свои намерения по Украине в ближайшее время. Стягивание вооруженных сил к границам с Украиной – блеф.

"Это классический покер. Путин играл, он шантажировал, он получил как минимум часть того, что он хотел. В переговорах Байдена и Путина прозвучало отсутствие новых санкций против "Северного потока-2", что США будут помогать нам решить по Минской карте (вопрос с агрессией РФ на Донбассе, - ред.), этот договор не в пользу Украины. То есть если Путин блефовал, и хотел получить примерно это – он получил", - отметил он.

Напомним, министр обороны Алексей Резников 3 декабря в Верховной Раде заявил, что вероятность масштабной военной эскалации со стороны России существует.

"Разведка анализирует все сценарии, включительно с самыми худшими. Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем для эскалации может быть конец января", - заявил министр.

При этом Резников уточнил, что эскалация – это возможный сценарий, но не обязательный.

Экс-народный депутат Олег Тягнибок в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Владимир Путин стягивает войска к украинским границам, чтобы напугать Запад и вынудить к переговорам США и Евросоюз.

"Украина Путина и Москву интересует на втором плане. Все это стягивание войск, бряцание оружием - попытка показать свою силу, мощь. Мы это видели еще полгода назад - в марте-апреле. Это не ради того, чтобы запугать Украину в данной ситуации. В данной ситуации это так называемое принуждение к миру Байдена и европейских стран - за наш счет. Мы между молотом и наковальней оказываемся. Путину надо, чтобы его просили", - пояснил политик.