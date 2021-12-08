19:09, Сегодня

Степанов: в стране есть упоротые антивакцинаторы Бывший глава Минздрава Максим Степанов рассказал, почему в Украине есть антивакцинаторы

В Украине не должно быть принудительной вакцинации против COVID-19. Такое мнение озвучил в эфире "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" политик, экс-глав Минздрава Максим Степанов.

По его мнению, украинская власть должна лучше объяснять народу, для чего нужна вакцинация.

"Всегда можно дать ответ человеку. Человек не прививался, потому что не получал ответ на свои вопросы, он волновался. И таких людей большинство. Не может быть вакцинация из-за унижения, потому что когда отстраняют от работы учителя – это вакцинация из-за унижения", - сказал он.

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При этом Степанов отметил, что среди украинцев много антивакцинаторов, которые против любой вакцинации.

"В стране есть определенная категория людей, которые являются, простите, упоротыми антивакцинаторами. Там никаких аргументов, к ним не достучишься. Они против всех вакцин. Это такая категория людей, их немного. Но есть большая прослойка людей, которые стали вакциноскептиками, потому что им не отвечают на волнующие их вопросы", - отметил он.

Политик рассказал, как несколько дней назад к нему на улице подошла женщина с просьбой рассказать, какой вакциной ей лучше всего сделать прививку, поскольку ранее у нее диагностировали тромбофлебит.

"Ей говорили делать прививку вакциной "AstraZeneca". Но я рассказал, что лучше использовать "CoronaVac", потому что ни одного случая тромбоза после этой прививки не зафиксировано", - сказал Степанов.

Напомним, что 24 ноября в Киеве активисты антивакцинаторского митинга собрались под зданием СБУ, чтобы поддержать одного из своих лидеров, который был задержан правоохранителями. Во время акции протеста люди пытались помешать съемочной группе телеканала "Украина 24", журналисты которой записывали сюжет в медицинских масках.

"Нам мешали записывать сюжет (участники митинга, –ред.), поскольку мы работаем в масках, потому что большинство здесь было без масок. В масках находятся только журналисты, Нацгвардия, полиция, а также представители Службы безопасности Украины, которые охраняют порядок", - сообщила корреспондентка.

Отметим, что президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто сделает две прививки от COVID-19, получит от государства тысячу гривен.

"Каждый, кто получил две прививки, сможет получить одну тысячу гривен. Быстро и удобно, то есть через приложение "Дія". За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, или купить билеты для путешествий внутри страны..." - сообщил глава государства в видеообращении к украинцам.

Программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд гривен. Столько же – в начале 2022 года