18:57, Сегодня

Возможна новая волна коронавируса: прогноз от Степанова Экс-министр рассказал, когда опасаться новой волны заболеваемости

К Новому году часть регионов может снова попасть в красную зону — об этом сказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" бывший глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

"До нового года еще три недели и может произойти все, что угодно. Но в условиях тех нормативных документов, которые есть на сегодня, может быть, что будут добавляться регионы до красного уровня, где есть более суровые меры. Исходя из того, что есть, признаю, что когда я уходил, я был уверен, что весной я провел страну через последнюю страшную волну. Я понятия не имел, что мы, имея вакцины и их поставки, можем иметь такую волну, как осенью. Поэтому не исключена еще одна волна, включая "Омикрон", "Дельту", и довольно мощная", — сказал он.

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Напомним, на днях Киев и еще восемь регионов вышли из красной зоны карантина, но из-за новых правил по ограничениям карантинные меры там не смягчатся.

Минздрав заявил, что ситуация полностью нормализовалась и соответствует "желтому" уровню эпидемической опасности в следующих "красных" регионах: Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области. Самые суровые ограничения еще действуют в десяти регионах.

Также министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на новогодние праздники карантинные ограничения усиливаться не будут.