18:35, Сегодня

Опасен ли "Омикрон": врач о новом штамме коронавируса Также эксперт Минздрава напомнил наиболее эффективный метод предотвращения тяжелого течения болезни

Для того чтобы выяснить, насколько опасен новый штамм коронавируса COVID-19 "Омикрон", исследователям может понадобиться несколько месяцев.

Об этом в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" заявил ведущий эксперт Минздрава в борьбе с коронавирусом, врач-анестезиолог Сергей Дубров.

"На сегодняшний день невозможно дать ответ относительно того, как лечить пациентов, инфицированных штаммом "Омикрон". На самом деле в мире еще нет ответа, насколько этот штамм опасен, насколько будет эффективна вакцинация по предотвращению заболевания или предотвращению тяжелого течения болезни, и какое лечение будет лучшим для людей, инфицированных штаммом "Омикрон". Для этого требуется от нескольких недель до нескольких месяцев для проведения исследований, накопления определенного опыта. Что является положительным для Украины, как мне кажется, что и новые штаммы, и подъем заболеваемости в Украине происходит через несколько месяцев после того, как он происходит в тех или иных странах, то есть у нас есть время для того, чтобы мы проанализировали доступные научные данные, доступные публикации наших коллег из Европы, Соединенных Штатов Америки, и сделали для себя определенные выводы", - рассказал врач.

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Дубров напомнил, что Кабмин ввел определенные ограничения по путешествиям из стран, в которых высок удельный вес инфицирования штаммом "Омикрон".

Также эксперт Минздрава подчеркнул, что сегодня основным и наиболее эффективным методом предотвращения тяжелого течения и летальности является вакцинация.

"Мы видим по данным стран с хорошим уровнем вакцинации более 70%, что летальность в этих странах становится намного меньше, чем она была во время первой-второй волны. В Украине летальность остается на уровне 2,4-2,5%. Это должно быть связано с невысоким количеством вакцинированных лиц, хотя месяц-полтора мы видим положительную динамику, около 40% взрослых украинцев уже вакцинированы", - сказал он.

Дубров также напомнил, что недавно Всемирная организация здравоохранения заявила об отсутствии летальных исходов, вызванных мутировавшим штаммом "Омикрон".

"Первое заявление по штамму появилось 24 ноября, совершенно мало времени прошло, чтобы мы могли как-то характеризовать этот штамм, его опасность для Украины и для населения планеты", - добавил врач.

Напомним, известный доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что штамм коронавируса "Омикрон" подобрался к Украине вплотную.

"На сегодня "Омикрон" обнаружен практически в 50 странах. Он подобрался совсем вплотную к Украине. Он в России и Румынии. В Украине он наверняка тоже есть, но мы его пока тут еще не обнаружили. На сегодня от штамма "Омикрона" еще не умер ни один человек. Обращаю на это внимание. ЮАР, откуда все это началось, на сегодня констатирует, что "Омикрон" практически вытеснил "Дельту". Сегодня основная масса заболевших в ЮАР - это именно (пациенты со штаммом - ред.) "Омикрон". Но при этом нет роста смертности, а также нет увеличения потребления кислорода", — сказал Комаровский.

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