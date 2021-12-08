18:28, Сегодня

Коронавирус в Украине: Степанов сообщил о количестве вакцин Экс-министр здравоохранения рассказал, какое количество вакцин против COVID-19 закупила Украина

В Украине есть достаточное количество вакцин, чтобы продолжать прививать население против COVID-19. Об этом сказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" бывший глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, сейчас у Украины около 10 миллионов доз вакцин, к тому же их количество постоянно увеличивается.

"У нас много вакцин, по всем тем контрактам, которые заключались еще мной. Сейчас есть около 10 миллионов доз, и они (количество вакцин, - ред.) постоянно увеличиваются", - сказал он.

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Экс-министр рассказал, что вакцин было бы еще больше, но несколько месяцев назад Минздрав уничтожил около 400-500 тысяч доз вакцин, у которых истек срок годности.

"Меня очень возмутила ситуация, когда в ноябре около 400-500 доз вакцин просто выбросили, из-за неспособности Минздрава привиться. Но сейчас нужно смотреть на то, чего мы хотим достичь: чтобы больше не было новых волн COVID, чтобы не было этих страшных цифр смертности", - подчеркнул он.

Ранее доктор Евгений Комаровский заявил, что в Министерстве здравоохранения Украины должны четко объяснить сроки вакцинации людям, которые переболели коронавирусом.

"На сайте ВОЗ написано: "Даже если вы переболели, надо привиться как можно быстрее". Мы говорим - через три месяца. А мое мнение такое: если вы переболели легко - можно прививаться через месяц абсолютно спокойно. Если вы перенесли в средней тяжести или серьезную форму - через три месяца можно и нужно прививаться", — сказал специалист.