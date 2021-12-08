18:01, Сегодня

Экс-министр рассказал, есть ли в Украине новый штамм коронавируса "Это предварительные данные"

Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон", скорее всего, уже есть в Украине. Об этом заявил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

"Если штамм "Омикрон" еще официально не находили в Украине - это не означает, что его 100% нет. Когда он полностью распространяется по миру, по странам, с которыми у нас есть авиасообщения, говорить о том, что у нас 100% нет этого штамма – нет никаких оснований", - говорит он.

Читайте также: Комаровский выявил необычное свойство нового штамма COVID-19

По словам Степанова, сейчас ученые всего мира продолжают изучать свойства нового штамма и уровень его опасности.

"Сейчас проводятся очень тщательные исследования "Омикрона" по изменению клинической картины. Меня больше всего беспокоит то, что фиксируется снижение антител к этому штамму. А это говорит о том, что может снижаться эффективность существующих вакцин от коронавируса. Но это предварительные данные, для окончательных выводов необходима научная база, над которой сейчас работают ученые со всего мира", - отметил он.

Ранее эпидемиолог Людмила Мухарская сообщила, насколько опасен штамм "Омикрон". По ее словам, об этом штамме пока мало что известно, зато штамм "Дельта", который сегодня свирепствует в Украине, принес уже немало бед.

"Бояться нечего, но выполняем все, что нужно выполнять, и в первую очередь надо вакцинироваться. Мы также должны понимать, что у нас сейчас есть штамм "Дельта", которой вызывает достаточно тяжелые формы этого заболевания", — сказала Мухарская.