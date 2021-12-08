16:19, Сегодня

Компромисса быть не может: экс-депутат о переговорах между Путиным и Байденом "Разговор был необходим, но его недостаточно"

Свое мнение по поводу недавних переговоров резидента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным озвучила в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" народный депутат VIII созыва Татьяна Острикова.

"Разговор был необходим. Я всегда разделяла мнение тех экспертов, которые говорили о том, что стягивание войск и техники к границам Украины - скорее определенный шантаж Запада, чем прямая угроза вторжения в Украину. Но, как видим, президенты поговорили и сразу исчезли с оборонного бюджета США на 2022 год санкции в отношении "Северного потока-2". Теперь уже ведутся разговоры о возвращении дипломатической миссии", - говорит она.

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Острикова отмечает, что украинской стороне до сих пор неизвестны подробности разговора между лидерами США и РФ.

"Разговор был необходим, но самого разговора недостаточно. Какого-то компромисса по нам быть не может. Любой компромисс будет выглядеть как измена. Оккупация Крыма не может быть легитимированной, ситуация на Донбассе тоже", - сказала бывший нардеп.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст заявил, что президент США Джо Байден готов усилить санкции против России и увеличить помощь Украине.

"Байден готов подтвердить санкции и военную помощь для Украины, на мой взгляд. Возможно, даже разрешить отправку натовских войск к границам России. Я уверен в том, что обо всем этом Байден будет говорить Путину. Но, на мой взгляд, Путин пока не решил, что делать. И он будет проверять намерения Байдена. И если он посчитает, что Байден настроен серьезно, то вероятность нового военного вторжения (в Украину,- ред.) уменьшается, но такая возможность все равно останется. Путин хочет удержать этот кризис еще на много недель. Мы не увидим решения этой провокации сегодня или завтра", — сказал он.