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Тревожные сигналы для Украины: дипломат высказался о переговорах Байдена и Путина Руслан Осипенко назвал три тревожных момента в беседе президентов США и РФ

О последствиях переговоров президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным для Украины рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" дипломат Руслан Осипенко.

"В результате (переговоров Байдена и Путина — ред.) каждая сторона частично получила, что хотела. Они не достигли тех задач, которые ставили. У США была своя позиция, у России своя. Но для Украины есть некоторые тревожные сигналы. Первое: Путин подтвердил "несубъектность" Украины, потому что он заставил США путем военного шантажа общаться с собой уже второй раз, и подтвердил своей внутренней аудитории, что разговаривает с первыми лицами, которые влияют на внутреннюю политику Украины, то есть с Байденом. Он как лидер великой державы говорит с лидером великой державы, а Украина якобы несубъектная. То есть ему удалось получить моральное преимущество и поставить нас в позицию второстепенного государства", — сказал он.

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Также эксперт отметил паузу после разговора Байдена с Путиным и упоминание Минских договоренностей.

"Второй момент — что отложили на два дня доведение результатов встречи до Украины. Это подтверждает мою мысль, что сначала пообщаются с союзниками — для США важнее евроатлантическая связь, которая наладилась для сдерживания России, это Британия, Италия, Франция и Германия. До встречи с ними общался Байден и после. А до Украины потом будет доведено решение. И третье — то, что вспоминались Минские договоренности. Вы помните, как Путин радовался в Швейцарии, когда сказал, что якобы Байден согласился, что нужно заставить Украину выполнять Минские договоренности. Так вот, Джейк Салливан сказал, что они начинают снова разговор о том, что нужно активизировать минский и нормандский формат, а там будет и формула Штайнмайера и так далее. То есть на Украину будет давление со стороны США", — сказал он.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст заявил, что президент США Джо Байден готов усилить санкции против России и увеличить помощь Украине.

"Байден готов подтвердить санкции и военную помощь для Украины, на мой взгляд. Возможно, даже разрешить отправку натовских войск к границам России. Я уверен в том, что обо всем этом Байден будет говорить Путину. Но, на мой взгляд, Путин пока не решил, что делать. И он будет проверять намерения Байдена. И если он посчитает, что Байден настроен серьезно, то вероятность нового военного вторжения (в Украину,- ред.) уменьшается, но такая возможность все равно останется. Путин хочет удержать этот кризис еще на много недель. Мы не увидим решения этой провокации сегодня или завтра", — сказал он.