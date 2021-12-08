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Добровольное медстрахование в Украине: врач рассказал о минусах "На сегодня это лишь заявления о намерениях"

В Украине страхование существует, заявил в эфире программы "Утро чемпионов" на телеканале "Украина 24" врач-иммунолог Андрей Волянский.

Специалист прокомментировал информацию о том, что Украина пилотирует добровольное фармакологическое медицинское страхование, подписав соответствующий меморандум.

"Мы знаем, что у нас есть государственное бесплатное обеспечение медицинских услуг и у него много минусов. Если говорить просто, то этих денег не хватает. Их чуть больше выделяется на маленьких детей и на пожилых, небольшая сумма - на взрослых", - сказал он.

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"Речь в меморандуме идет именно об этом, чтобы привлечь добровольное страхование. Но оно тоже в Украине существует - любой желающий может пойти во многие страховые фирмы и выбрать для себя программу страхования. Но на сегодня это лишь заявления о намерениях. Еще пока что реально такой проект не предложен. Поэтому я понимаю, что нам нужно идти в этом направлении... Для малообеспеченных нужно, безусловно, гарантировать какой-то пакет услуг, а все остальные могут уже выбирать на свой кошелек", - рассказал врач.

По его мнению, проблема в том, что сложно быстро получить эту услугу и недостаточном спектре гарантированных государством услуг:

"Сегодняшняя система - это обращение в первичное звено, что уже крайне сложно на фоне пандемии и вне пандемии. Взять сегодня направление не бесплатные анализы или консультацию - это крайне сложно. Если вы его получили, то "вторичка" на сегодня тоже работает неэффективно. Это очереди, запись на несколько месяцев вперед к узкопрофильному специалисту в поликлинике".

Напомним, Украина пилотирует добровольное фармакологическое медицинское страхование. Соответствующий меморандум для внедрения пилота подписали в Министерстве здравоохранения Украины. Фармакологическое страхование запускается в Ровно, Сумах, Запорожье, Одессе, Харькове и Киеве.

Как это будет работать

Есть лекарства, которые не входят в программу "Доступные лекарства", и стоимость которых не возмещается государством, поэтому именно благодаря введению добровольного страхования можно будет получить компенсацию на лекарства, которые назначаются во время амбулаторного лечения. Чтобы принять участие в проекте, пациент должен приобрести страховой полис и известить об этом своего врача.

Пациент будет платить 120 грн в месяц и получит возможность использовать страховую сумму в 20 тыс. грн случае назначения ему лекарств, не входящих в программу "Доступные лекарства". Чтобы получить лекарство по страховому полису в случае болезни, пациент приходит к врачу, обследуется, получает рецепт на лекарства.

Препараты, которые входят в программу фармакологического страхования, автоматически бронируются в аптеке. Пациент получает сообщение с информацией об аптеке, где можно забрать лекарства. Оплата лекарств страховой компанией происходит автоматически, без привлечения пациента или врача.