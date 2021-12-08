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Украина могла бы без Запада справиться с Россией: Смешко назвал условия Игорь Смешко рассказал, при каких условиях Украина могла бы сама защититься от агрессии

Нападет ли Россия на Украину, рассказал в программе "Красные линии" на телеканале "Украина 24" бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

"Любая война начинается, если для нее есть военные, экономические и политико-дипломатические условия. Если сегодня говорить о возможности России начать полномасштабную войну с Украиной, то все военно-технические возможности у нее, к сожалению, есть. С 1991 года никогда еще Украина не была опоясана подковой с трех направлений. Никогда еще на границах не было скопления такого количества боевой техники. И я неоднократно говорил с 2014 года, что у России есть 150 тысяч хорошо подготовленных, хорошо вооруженных военнослужащих из более чем миллионной армии, способных на ведение наступательных действий. Но если по Станиславскому в первом акте ружье висит на сцене, в третьем акте оно может стрелять. Есть ли политико-дипломатические условия на сегодняшний день? Я надеюсь, их нет в Кремле", — сказал он.

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Смешко рассказал, сможет ли Украина самостоятельно защититься.

"Я не скажу, что я в восторге от того уровня помощи от западных союзников, которую мы получаем, с учетом того, что мы сделали для Запада с 1991 года, особенно выполнение Будапештского меморандума. Если бы у нас был третий ядерный арсенал, тактическое ядерное оружие, более чем миллионная армия, стратегическая авиация, мы бы обошлись без Запада в своей обороноспособности. Тактическое ядерное оружие надо было сохранить", — сказал он.

Ранее экс-посол США в Украине Джон Хербст заявил, что президент США Джо Байден готов ужесточить санкции против России и увеличить помощь Украине из-за напряженной ситуации на украинско-российской границе.

"Байден готов подтвердить санкции и военную помощь для Украины, на мой взгляд. Возможно, даже разрешить отправку НАТОвских войск к границам России. Я уверен в том, что обо всем этом Байден будет говорить Путину. Но, на мой взгляд, Путин пока не решил, что делать. И он будет проверять намерения Байдена. И если он посчитает, что Байден настроен серьезно, то вероятность нового военного вторжения (в Украину,- ред.) уменьшается, но такая возможность все равно останется. Путин хочет удержать этот кризис еще на много недель. Мы не увидим решения этой провокации сегодня или завтра", - говорит он.