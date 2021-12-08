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Погода в Украине: выяснилось, где 8 декабря будет холодней всего, и где выпадет снег Новые "температурные качели" преподнесла в эту среду погода в Украине

В Украине 8 декабря "температурный разброс" удивит даже скептиков. Одни регионы будут дрожать от мороза, а другие наслаждаться весенним теплом.

Подробности о прогнозе погоды на сегодня сообщила метеоролог Наталья Диденко в Facebook.

По ее информации, самой холодной частью страны сегодня будет запад. Здесь после ощутимо холодной ночи столбики термометров будут колебаться от 1 до 5 градусов мороза. Холодно будет и на севере страны, а также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях.

Так, в Винницкой области дневная температура будет колебаться от 0 до 4 градусов мороза. А в Житомирской области и на Киевщина ожидается до -3 градусов.





Центр страны относительно "прогреется". Днем в этой части Украины ожидается повышение температуры от 2 до 5 градусов выше нуля. В Днепропетровской области воздух прогреется до 6 градусов.

На востоке страны будет еще "жарче". Здесь воздух может прогреться до 11 градусов выше нуля.

"Весенние" температурные показатели продемонстрирует юг Украины. Здесь дневная температура будет варьировать от 5 до 13 градусов тепла.

Диденко также сообщила о циклоне, который спровоцирует осадки в виде ледяного дождя и мокрого снега, а также обычного дождя. Синоптик отметила, что осадки не заденут восточную часть Украины, Запорожье, Крым и Днепропетровщину, а также Волынь.

В Киеве 8 декабря ожидается дождь и мокрый снег. Также возможна гололедица. Кроме того, в столице ожидается северо-восточный порывистый ветер. Днем температура может опуститься до 4 градусов мороза.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань сообщал, что эта зима ожидается морозной и будет сопровождаться вьюгами. По его словам, в первой декаде декабря возможны ледяные дожди, а во второй – небольшой снег. В конце декабря начнется настоящая новогодняя сказка, которая будет длиться до Крещения. Затем народный синоптик прогнозирует потепление.