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Под Черниговом маршрутка столкнулась с фурой, 13 человек погибли: подробности В Черниговской области произошло ДТП, в ходе которого погибли 13 человек

В Черниговской области утром, 7 декабря, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием микроавтобуса-маршрутки и фуры с прицепом. В результате автокатастрофы погибли 13 человек, еще семь пострадавших доставлены в больницы.

Об этом сообщается в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

В Нацполиции сообщили, что по факту смертельной аварии открыто уголовное дело. Трагедия произошла утром на трассе вблизи села Брусилов. Корреспондент телеканала "Украина 24" рассказал, что тела погибших уже отправили в морг. Сейчас на месте ДТП продолжаться следственные действия.

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Стало известно, что маршрутка двигалась в сторону Чернигова, а грузовик двигался во встречном направлении. Во время ДТП оба автомобиля сильно пострадали. От удара кабина грузовика просто отвалилась. Что касается микроавтобуса, то его конструкция основательно разрушена.

Сообщается, что погибли те люди, кто сидел ближе к передней части салона, а пассажиры, которые были в конце салона, получили тяжелые травмы.

Также сообщается, что троих пострадавших уже прооперировали. В Черниговскую городскую больницу №2 были доставлены 5 человек - три женщины и два мужчины. Возраст пострадавших от 1972 года рождения до 2002 года рождения, сообщил генеральный директор больницы Владислав Кухар.

По информации корреспондента, еще два человека доставлены в другие больницы Чернигова, им сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь. К месту происшествия приехала тяжелая техника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По словам владельца маршрутного такси, водитель, которой был за рулем на момент ДТП, работал на этом маршруте еще с 2017 года. Также он сообщил, что перед рейсом водитель был осмотрен врачом, а механик проверил машину.

По предварительной информации, авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий. Что именно стало причиной аварии, придется выяснять правоохранителям.

Напомним, в Харькове произошла очередная страшная авария, в ходе которой внедорожник сбил двух подростков. Камеры наблюдения засняли все, что произошло на перекрестке.

Камеры наблюдения записали все происшедшее на перекрестке. По пешеходному переходу компания из 5-6 подростков переходила дорогу. В это время водитель проигнорировал запрещенный знак светофора и поехал. Он задел одну девочку, которую отбросило в сторону и она упала, а также протянул до следующего перехода на перекрестке мальчика под своими колесами.