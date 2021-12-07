11:35, Сегодня

Свобода слова – одно из главных достижений украинского общества. Заявление "Медиа Группы Украина" Медиа Группа считает своей миссией оставаться площадкой, где могут быть услышаны представители разных политических сил.

"Медиа Группа Украина" выступила с соответствующим заявлением:



"Свобода слова – одно из главных достижений украинского общества, гарантированное нам Конституцией. Но мы, украинцы, знаем, что свои права необходимо защищать. Институт свободы слова именно в данный момент нуждается в нашей солидарности и защите, в том числе от умышленных попыток обвинить журналистов в политической ангажированности и даже государственной измене.

Сегодня мы должны прекратить раздор и споры и объединиться для защиты Украины. Телеканалы "Украина" и "Украина 24" всегда работали ради Сильной, Независимой Украины. Они являются той информационной площадкой, где могут быть услышаны и найти понимание представители разных политических сил. Во времена исторических испытаний и возможной внешней агрессии со стороны России мы считаем своей миссией оставаться именно такой площадкой, которая объединит даже бывших оппонентов ради защиты Соборной, Независимой, Демократической Украины. Объединяемся ради защиты нашей Государственности!".