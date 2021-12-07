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В деле ГБР относительно скандального видео с Бутусовым есть странная ошибка ГБР по каким-то причинам "порезало" фразу, которую журналист произносит на видео со стрельбой из гаубицы

Государственное бюро расследований (ГБР) начало уголовное дело в отношении журналиста Юрия Бутусова из-за видео, которое он опубликовал у себя на странице в соцсети, где он стреляет из гаубицы. Как оказалось, пресс-служба ГБР, которая сообщила о начале производства, "сократила" фразу, которую Бутусов произносил на кадрах.

Об этом рассказал в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" сам "фигурант" уголовного производства Юрий Бутусов.

"Я делал это видео для того, чтобы (показать, что - ред.) это моя гражданская позиция, которую я обнародовал в День памяти жертв голодомора. Для меня это особенная дата. Я считаю, что для Украины эта дата, как для Израиля - День памяти жертв Холокоста, когда вся страна останавливается, (включают - ред.) сирены, и все люди говорят, что "никогда снова". Это имеет значение и для Украины. Поэтому, когда я делал это видео, я делал это с определенной целью. Но, когда меня лживо обвиняют, в том, что моя работа не на пользу украинским военным, то, конечно, это не так. Я однозначно имею гражданскую позицию, и я однозначно стою на защите родины", — сказал журналист.

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Юрий Бутусов сообщил, что в своем сообщении ГБР по непонятным причинам вырезало из фразы, которую произносит журналист, слово "российские".

"Детализировать эту историю сейчас не буду, не могу, потому что против меня возбуждено уголовное дело. Уголовное дело возбуждено за развязывание и ведение агрессивной войны. Это статья 437 Уголовного кодекса Украины. Все это якобы связано с тем, что я начал агрессивную войну против непонятно какой страны, потому что статья это не уточняет. Все остальные случаи применения этой статьи касаются ведения агрессивной войны против Украины. В моем случае ГБР не уточнило против кого. Единственная интересная деталь - я на видео говорю: "Смерть российским оккупантам!". ГБР в сообщении почему-то сократило мою цитату. ГБР сказало, что Бутусов произносит: "Смерть оккупантам!". Почему-то (слово - ред.) "российским" выбросили из сообщения", — отметил журналист.

Также он считает несправедливостью, что ГБР его подозревает в ведении агрессивной войны, а президента РФ нет.

"Я хочу попасть на допрос в ГБР и ответить на все вопросы. Также хочу задать им вопрос - почему против меня выдвинули обвинения в ведении агрессивной войны, но нет такого обвинения, и нет такого дела в отношении президента Российской Федерации Владимира Путина, который ведет агрессивную войну против Украины. Уже 8 лет войны прошло. Против журналиста Бутусова возбудили дело за ведение агрессивной войны, а против Путина до сих пор нет. Это абсолютная несправедливость, которую тоже надо устранить. К сожалению, хочу сказать, что после того, как в воскресенье, в выходной день это дело возбудили, ГБР на связь не выходит. Поэтому я тоже буду вынужден обратиться в суд, почему они отметили мою фамилию и имя в связи с этим делом, когда никаких доказательств того, что я причастен к агрессивной войне против Украины на этом видео нет, и все дело совершенно фэйковое, совершенно позорное для нашей страны", — сказал он.

Как известно, 27 ноября Юрий Бутусов опубликовал пост в Facebook, где он якобы стреляет по российским оккупантам.

Уже на следующие день пресс-служба ГБР написала, что предметом расследования является выяснение обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию.

29 ноября внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович опубликовал в соцсети сообщение, в котором заявил, что Бутусову теперь нужна охрана. Концепция сообщения Арестовича состояла в том, что на Бутусова могут совершить нападение с целью усугубления негатива общества к Офису президента.

Юрий Бутусов уже после публикации этого поста обвинил Алексея Арестовича в угрозах ему.

"Во-первых, я сейчас после поста господина Арестовича увидел для себя угрозу и опасность. Угрозу убийства я воспринял серьезно, поскольку этому предшествовало позорное поведение президента Зеленского в общении со мной на пресс-конференции, и предшествовало уголовное дело, которое открыло Государственное бюро расследований. Сейчас уже следующий шаг давления - это угрозы Арестовича", — подчеркнул журналист.