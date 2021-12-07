00:36, Сегодня

Комаровский выявил необычное свойство нового штамма COVID-19 "Омикрон" подобрался к Украине вплотную, к этому нужно быть готовым, сообщил Евгений Комаровский

Новый штамм "Омикрон" в Украине, вероятнее всего, уже есть. Насколько опасен новый штамм COVID-19, рассказал в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" доктор Евгений Комаровский.

"Мы должны исходить из тех фактов, которые мы имеем на сегодня. Надо признать, что на сегодня реальных, объективных, понятных и статистических данных не очень много. Они, скорее всего, появятся в течение двух-трех недель. Мы сейчас не можем ответить на главные вопросы - каковы особенности клинического течения болезни, и чем это все заканчивается", — отметил Комаровский.

Читайте также: Нужна ли украинцам третья прививка от коронавируса - мнение известного врача

Также доктор сообщил, что штамм может быть уже в Украине, так как и в РФ, и в Румынии случаи заражения уже зарегистрированы.

"На сегодня "Омикрон" обнаружен практически в 50 странах. Он подобрался совсем вплотную к Украине. Он в России и Румынии. В Украине он наверняка тоже есть, но мы его пока тут еще не обнаружили. На сегодня от штамма "Омикрона" еще не умер ни один человек. Обращаю на это внимание. ЮАР, откуда все это началось, на сегодня констатирует, что "Омикрон" практически вытеснил "Дельту". Сегодня основная масса заболевших в ЮАР - это именно (пациенты со штаммом - ред.) "омикрон". Но при этом нет роста смертности, а также нет увеличения потребления кислорода", — сказал Комаровский.

Он также предположил, что та клиника течения коронавирусного заболевания, вызванного штаммом "Омикрон", о которой сегодня известно, пока дает надежду на "оптимистичный сценарий". Также Комаровский сообщил, что "Омикрон" интенсивно распространяется и среди детей.

"Давайте попытаемся на данном этапе рассматривать это, как возможный оптимистичный сценарий. Вполне возможно, мы имеем дело с вирусом, который очень заразен, более заразен даже, чем "Дельта", но есть шансы, что он не вызывает смертельных болезней, что он переносится легко…В Украине он будет, никуда мы от этого не денемся. И скорее всего его будет много. Но главное, на что я сейчас хотел бы обратить внимание, это на ключевые вещи, которые надо услышать людям, принимающим решения. Сейчас ЮАР отмечает, что у них стремительно растет количество заболевших детей именно по "Омикрону". Но не надо пугаться, нет информации о том, что дети болеют тяжело. Нет, они болеют легко. Но количество детей, которые заболевают, оно большое. Мы можем прийти к этой ситуации, и мы потенциально должны быть к ней готовы", — сказал он.

Ранее эпидемиолог Людмила Мухарская сообщила, насколько опасен штамм "Омикрон". По ее словам, об этом штамме пока мало что известно, зато штамм "Дельта", который сегодня свирепствует в Украине, принес уже немало бед.

"Бояться нечего, но выполняем все, что нужно выполнять, и в первую очередь надо вакцинироваться. Мы также должны понимать, что у нас сейчас есть штамм "Дельта", которой вызывает достаточно тяжелые формы этого заболевания", — сказала Мухарская.