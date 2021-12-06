22:38, Сегодня

Комаровский назвал две вакцины для третьей дозы от СOVID-19 "Без бустера мы не обойдемся"

На сегодня весь мир приходит к тому, что без бустерной дозы вакцины от коронавируса не обойтись. Об этом сказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" известный врач Евгений Комаровский.

"Бустерную дозу Pfizer после 2-х доз CoronaVac - это лучшее, что вы можете себе позволить. Это нужно сделать оптимально через 6-9 месяцев после 2-й дозы CoronaVac. На сегодня весь мир приходит к тому, что без бустера мы не обойдемся. Делать бустер или нет - это не ваше решение. Нельзя в нашей стране прийти и сказать: "Сделайте мне бустер". Во-первых, это должно быть официальное решение МОЗ. МОЗ говорит, что да, скорее всего, с января мы начнем официально бустер - только при условии, что будет вакцинировано 50% населения. Я категорически не согласен с такой формулировкой", - сказал он.

Читайте также: Коронавирус в мире: ученый рассказал о новом лекарстве

"Важно также, чтобы этот бустер находил отражение в "Дії". Когда это будет отражаться, когда МОЗ даст решение, тогда вперед. МОЗ должен четко написать, что делать, каким препаратом. Как правило, для бустера во всем мире рекомендуют только РНК-вакцины - Pfizer или Moderna. Есть ли у нас запас этих вакцин - это тоже очень важно", - рассказал Комаровский.

Напомним, доктор медицинских наук, инфекционист Ольга Голубовская сказала, что украинцам нецелесообразно массово делать третью прививку от коронавируса до тех пор, пока полностью не вакцинированы так называемые "группы риска".

На вопрос, нужно ли украинцам прививаться третьей дозой вакцины, Голубовская ответила:

"Я думаю, что после того, как у нас будут вакцинированы основные группы риска. Они у нас еще недовакцинированы, потому что поздно спохватились. Вводить бустерную дозу не совсем логично, пока эти группы не защищены. Основная летальность, основное напряжение системы здравоохранения создают именно они. Поэтому их надо защитить в первую очередь".

Ранее врач-эпидемиолог Людмила Мухарская заявила, что в Украине пора делать третью, бустерную дозу вакцины от коронавируса.

"Ранее Виктор Ляшко говорил, что с января будет вакцинация бустерной дозой, в то время как 50% населения получают первую дозу. Почему мы ждем - непонятно. Потому что мне кажется, это решение уже принято и некоторые страны уже вакцинируют бустерной дозой. Необходимость в этом есть. Есть категории людей, которые вакцинировались первой и второй дозой более шести месяцев назад, и им уже можно вводить бустерную дозу. Также бустерная доза предлагается людям пожилого возраста, с хроническими заболеваниями, если они до этого вакцинировались двумя дозами. Необходимость есть, люди, которым ее можно предложить, есть", — сказала она.