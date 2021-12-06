21:32, Сегодня

"Красные линии: Вашингтон // Москва": канал "Украина 24" проведет масштабный спецэфир "Украина 24" предоставит своим зрителям возможность оперативно получить последнюю информацию о ходе переговоров Байдена и Путина

7 декабря общенациональный канал "Украина 24" проведет масштабный спецэфир "Красные линии: Вашингтон//Москва", посвященный встрече Байдена и Путина. Президент США и лидер России впервые с июля встретятся онлайн, чтобы обсудить военную активность на границе Украины, кибербезопасность и двусторонние отношения.

Зрители "Украина 24" смогут первыми наблюдать прогнозы переговоров, ход событий и анализировать итоги встречи.

Весь день команда телеканала будет транслировать оперативную информацию и экспертные прогнозы, чтобы украинцы узнали самое важное – что означает встреча двух президентов для Украины. Зрителей ожидают эксклюзивные включения из США и Европы, а также встречи с важными гостями на протяжении прямых эфиров.

В 18:00 Анна Степанец в ток-шоу "Украина Сегодня" будет давать зрителям оперативные новости и держать руку на пульсе до начала переговоров двух президентов.

В 19:30 специальный выпуск программы "Правда с Дмитрием Спиваком" откроет все детали встречи. Во время эфира планируется множество эксклюзивных включений и комментариев.



В 21:00 актуальную тему дня продолжит Василий Голованов в авторской программе "Время Голованова" с приглашенным гостем Дмитрием Гордоном.



В 23:00 ведущие Евгений Киселев и Наташа Влащенко вживую встретятся со зрителями в спецформате программы "Хард из Влащенко", чтобы подвести итоги переговоров.

Не пропустите уже завтра, 7 декабря, спецэфир "Красные линии: Вашингтон//Москва" на общенациональном канале "Украина 24".

Напомним, у "Новостной Группы Украины" есть несколько невероятных рекордов — ведущая "Украина 24" поднялась в небо на одном из брендированных воздушных шаров на День флага, выпуск новостей "Сегодня" в прямом эфире телеканала "Украина" вели одновременно 14 ведущих, журналисты новостей "Сегодня" одновременно установили украинские флаги в самых высоких и низких точках Украины.

Ранее команда в очередной раз установила рекорд, став соорганизатором массового онлайн-урока по профориентации "Выбери профессию своей мечты", который посмотрели в прямом эфире учащиеся и преподаватели более 15 тысяч школ со всех регионов Украины.