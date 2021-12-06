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Нападение на Украину: России нужны три условия Экс-генпрокурор считает, что для вторжения в Украину России нужны факторы, которые будут побуждать к агрессии

Для того чтобы Россия начала наступление на Украину, нужны определенные факторы, которые станут для Кремля мотивирующими к войне. Эти факторы перечисли в программе "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" экс-генпрокурор Святослав Пискун.

"То, что касается конфликта, на мой взгляд, есть такой план. "План А"- в Украине мятеж, в Украине гражданское неповиновение, в Украине возникают условия для переворота, Путин заходит войсками для того, чтобы спасти русскоязычных людей с российскими паспортами... "План Б". Если, например, мы начинаем нашими военными освобождать Донбасс. Армия сейчас сильна, Россия пойдет назад и будет война. И третье - "План В". Если у нас тут вдруг начнут размещать ядерные боеголовки. Это проблемная ситуация, но все может быть. Конечно, Россия будет упираться, даже военным путем. Пока не будут эти три предпосылки созданы, я не думаю, что они пойдут в наступление. Нам это надо учитывать", — сказал Пискун.

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Экс-генпрокурор также добавил, что лучшая защита от внешней агрессии – это способность противостоять. По словам Пискуна, Украина сегодня не готова к открытому противостоянию.

"Если вас интересует мое мнение, я скажу, что каждый день мира, каждый день перемирия, каждый день мирной жизни делает нас сильнее. Я так думаю, что мы сегодня не готовы на открытое противостояние, на открытую агрессию, на открытую войну, потому что они готовились к агрессии 30 лет. Они намного сильнее. Поэтому нам надо еще время для того, чтобы стать очень крепкими. Как только мы станем очень крепкими, к нам никто не полезет", — сказал он.

Отметим, что ранее экс-посол Владимир Ельченко заявил, что вопрос агрессии России в сторону Украины вышел на общемировой уровень.

"Эскалация на границе между Россией и Украиной уже достигла того уровня, когда каждый следующий шаг может привести к серьезным и даже трагическим последствиям не только для Украины, но и для всей Европы. Я думаю, что мы достигли того этапа, когда агрессия России против Украины уже превращается в вопрос мировой политики. В этом есть минусы и плюсы. Возможно, ситуация заслуживает того, чтобы вопрос агрессии России против Украины был обсужден на заседании Совета безопасности ООН", — сказал он.

Ранее эксперт-международник Руслан Осипенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент России Владимир Путин "готовится к последнему броску на Украину".