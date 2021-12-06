20:06, Сегодня

Прямого вторжения не будет: эксперт назвал три составляющие нападения России Эксперт привел примерный сценарий новой российской агрессии в Украине

Прямого вторжения России в Украину может и не быть. Агрессору выгодней применять в отношении Украины комбинации ударов по политике, экономике и триггеров на Донбассе, которые будут вызывать вооруженную эскалацию на линии разграничения.

Таким мнением поделился в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" эксперт-международник Руслан Осипенко.

"Россия разработала и воплощает в жизнь концепцию сетецентрических войн (концепция ведения войны, которая впервые примененная на практике министерством обороны США - ред.), когда комбинируется экономический удар, в политике удар, и военная сила. Я думаю, что не будет прямого вторжения, а будет комбинированное. Будет расшатывание внутриполитической ситуации и обострения на Донбассе, а также (расшатывание ситуации – ред.) из Крыма", — сказал Осипенко.

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Эксперт считает, что основная опасность от России может грозить с юга Украины.

"Что мы видим сейчас? Сейчас главная задача, которую ставит для себя Россия, это обрезать для Украины денежные потоки, чтобы мы стали еще более объектными. Не субъектом в международной политике, а объектом. Чтобы они могли нам диктовать свои условия. С моей точки зрения, наиболее вероятный удар - это (путь – ред.) от Приднестровья до Мариуполя. Они делают сухопутный коридор, фактически соединяют единственным сухопутным путем (отрезок суши – ред.) из России в Приднестровье. В Приднестровье сейчас проблема доставки грузов, Крым без воды сидит, не имеет выхода (к материку - ред.). Появляется мотивация, и если о военном ударе мы говорим, то это будет с юга, скорее всего. А остальные удары будут отвлекающими", — сказал эксперт.

Известно, что сетецентрическая война, которую упомянул Руслан Осипенко, ориентирована на повышение боевых возможностей за счет достижения информационно-коммуникационного превосходства, а также объединения участников боевых действий в единую сеть. Первой к разработке и практическому осуществлению этой концепции приступила армия США. В завершенном виде варианты сетецентрической войны представлены в американских военных доктринах "Joint Vision 2010", "Joint Vision 2020".

Ранее эксперт-международник Руслан Осипенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент России Владимир Путин "готовится к последнему броску на Украину".

6 декабря издание The Times опубликовало статью, в которой сообщило, что Россия может менее, чем за два часа отрезать страны Прибалтики от других стран-членов НАТО. Источники британского издания сообщают, что Россия может задействовать мигрантов, которые скопились на западе Белоруссии, направив их в Сувалкский коридор. Этот коридор является единственной общей сухопутной границей между странами Прибалтики и другими членами НАТО. По "российскому" сценарию мигранты в коридоре начнут беспорядки, что послужит для Кремля аргументом направить туда военных. The Times пишет, что в этом случае РФ сможет объединить свои силы в Калининградской области с белорусскими войсками.

Напомни, немецкий таблоид Bild опубликовал карту-схему предполагаемого вторжения РФ в Украину. Схема была построена на выводах источников из НАТО и украинской разведки. Bild пишет, что вторжение может быть запланировано на январь-февраль 2022 года. Издание отмечает, что атака может начаться одновременно из Крыма и из оккупированной части восточной Украины.

Еще один сценарий содержал в себе нападение с трех направлений. Вначале с южного направления, потом с северо-востока Украины, а затем с севера.

В свою очередь Washington Post пишет, что согласно данным разведки США Кремль планирует наступление на несколько фронтов уже в начале следующего года с участием до 175 000 военнослужащих. Такая информация была основана на разведдокументе, полученном Washington Post.