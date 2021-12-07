07:40, Сегодня

Погода в Украине 7 декабря: стало известно, где пройдет снег, а где дождь Наталья Диденко сообщила об особенностях атмосферного фронта, который зашел в Украину 7 декабря

7 декабря Украина окажется под влиянием атмосферного фронта, который принесет мокрый снег и дождь. Также в этот день погода устроит "температурные качели".

Об этом сообщила в Facebook метеоролог Наталья Диденко. Она отметила, что снег ожидается на западе Украины. В Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях осадки могут быть в виде налипания мокрого снега.

Дождь сегодня вероятен в Кропивницком, а также в Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Относительно "сухо" будет на Волыни, в Ровненской, Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму.

7 декабря дневной мороз до -2 градусов ожидается на севере и западе Украины. Впрочем, днем воздух в некоторых местах может прогреться до 3 градусов выше нуля.

В центре Украины, а также в восточных регионах температура воздуха будет от 3 до 9 градусов выше нуля. В Крыму ожидается повышение температуры до 16 градусов тепла. На юге материковой Украины воздух прогреется до +13 градусов.

Кроме того, есть вероятность туманов.

В Киеве во вторник ожидается облачная и влажная погода. Также прогнозируются осадки в виде мокрого снега с переходом в дождь. Дневная температура в столице будет от 1 до 3 градусов тепла. Есть вероятность туманов.

Ранее в Украине из-за шквального ветра и снега без света остались сотни населенных пунктов в восьми областях.

Ненастье, в частности, достигло временно оккупированного Крыма. В Ялте из-за урагана пострадали четыре человека - на троих упали деревья, одного мужчину травмировала сорванная с крыши антенна. Еще трое пострадавших в Симферополе и Алуште.

Из-за поврежденных электропроводов без света остались более 50 тысяч местных жителей. Ненастье заблокировало и Керченский пролив.