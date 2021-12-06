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Угроза реальна — российский политик о нападении России на Украину Гарри Каспаров рассказал, о чем говорят действия России вблизи украинских границ

Стоит ли Украине опасаться нападения России, рассказал в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" основатель "Форума свободной России", оппозиционер Гарри Каспаров.

"Я подозреваю, что Путин сам точно не знает, для чего концентрирует войска у границ. Но сам факт, что они концентрируются, что сейчас уже больше войск, чем было весной этого года. Есть много тревожных симптомов, указывающих на то, что российская власть готовится к каким-то серьезным действиям против Украины. Сейчас пойдет массовая раздача российских паспортов в "ДНР"/"ЛНР"... Выдача главарям этих бандформирований партбилетов "Единой России" буквально пару дней назад Медведевым... Это все определенные сигналы, которые мы не можем недооценивать", — сказал он.

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"Мы говорим о российской границе, а есть еще белорусская граница. Нападение с той стороны тоже не исключено. Там тоже концентрируются российские войска. Если это только блеф для Байдена, то есть проблема: вы блефуете, а вдруг потребуют открыть карты? На самом деле я бы считал, что угроза реальная и серьезная, даже если Путин этого до сих пор не решил. Я не питаю больших иллюзий по поводу встречи Путина с Байденом, потому что если она продлится больше 5 минут, то она ни к чему не ведет. Такой разговор может быть простым: вот красная линия, перейдешь — получишь. Все остальное — это лирика, которая будет работать на Путина", — сказал он.

Ранее Каспаров рассказал, вернет ли Россия Крым Украине. По его словам, это может произойти после падения путинского режима.

"Аннексия Крыма — это одно из множества преступлений путинского режима, которые, безусловно, должны быть переиграны новой российской властью. На мой взгляд, это принципиальное условие возвращения России в состояние цивилизованных государств, уважающих право — как внутреннее, так и международное", — сказал он.