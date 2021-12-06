16:07, Сегодня

Медэксперт объяснила, почему статистка смертности может иметь погрешность "Коронавирусная" статистика – это не только смерть непосредственно от COVID-19, сообщила медэксперт

Смертность во время эпидемии COVID-19 может расти не только из-за проявлений самого пандемического заболевания. Люди могут также умирать из-за того, что не смогли получить своевременную медпомощь, так как медики могут быть заняты лечением пациентов с ковидом.

Ситуацию со смертностью в стране объяснила в программе "Реальная политика" на телеканале "Украина 24" медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова.

"Статистика, которую мы видим, она значительно ниже, чем реальная. Потому что кто-то попадет в статистику под другим диагнозом, например, поставят основной диагноз в качестве того, от чего он умер. Кто-то не попадет в статистику, если, например, умрет на дому и так далее. Именно поэтому мы можем ориентироваться только на избыточную смертность", — сказала она.

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Булавинова объяснила также суть учета количества умерших людей, которые скончались не от ковида, а из-за не полученной своевременно помощи в связи с тем, что здравоохранение в Украине перегружено оказанием помощи пациентам с COVID-19.

"Известный правозащитник Иосиф Зисельс занимается сейчас подсчетами, связанными с ковидом, с волнами ковида. Он показывал, например, вот эту избыточную смертность на конец октября, если не ошибаюсь. Она уже составляла около 80 тысяч человек, которых мы потеряли. Конечно, в эти смерти войдут не только люди, которые умерли от ковида, в эти смерти еще войдут так называемые сопутствующие потери. Например, кто-то, у кого был инфаркт, но скорая к нему не доехала, потому что она была занята ковидом, кто-то, кому была нужна операция, но ему ее не сделали, потому что вся больница была закрыта под ковид. То есть смерти от ковида - это не только те, кто умер непосредственно от ковида, либо от последствий через время, после перенесенного ковида. Это еще и те люди, которые не получили другую качественную медицинскую помощь", — отметила медэксперт.

Она также напомнила о важности вакцинации от коронавируса.

"Я видела нескольких человек за последнюю неделю с очень тяжелым COVID-19, которые думали, что они хотели (сделать прививку от коронавируса - ред.), но не сейчас, потом. Теперь они в реанимации на кислороде. Мне кажется, что очень важно прямо сейчас принять это решение (о вакцинации от коронавируса - ред.) как можно скорее, потому что следующая волна наверняка начнется то ли в январе, то ли феврале, и нужно получить две дозы за это время и не заразиться", — сказала Булавинова, отметив, что сомневается, что новая волна эпидемии будет из-за штамма "Омикрон".

Ранее Минздрав сообщил, что по состоянию на 6 декабря в Украине было выявлено 4 478 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 429 детей и 52 медработника. Отмечается, что за все время пандемии в Украине умерли 88 519. Общее число зарегистрированных в Украине случаев коронавируса за всю пандемию на сегодня составляет 3 501 955 человек.

Также стоит отметить, что больше всего случаев за сутки было выявлено в Киеве (704 случай), а меньше всего в Луганской области (9 случаев, статистика с оккупированных районов сюда не включена) и Херсонской области (20 случаев).

Ранее сообщалось, что Киев и еще семь регионов "красной" зоны адаптивного карантина в Украине стали соответствовать критериям "желтой" зоны. Что ждет с новой недели столицу, сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"Дополнительных контролеров не будет, потому что меры, введенные в Киеве, были достаточно эффективными. Мы видим почти 2 недели стабилизацию ситуации и снижение по всем эпидемическим показателям в Киеве. Что касается новых правил, которые вводятся постановлением Кабинета министров, — при переходе из красной зоны в желтую будет акцентироваться вопрос о проверке COVID-сертификатов и других документов, это обязанность субъектов хозяйствования. При обнаружении отсутствия такого контроля будет составляться административный протокол и взиматься штраф в сумме 34 тысяч гривен. Каждый день проводится контроль более 500 субъектов хозяйствования в разных сферах и составляется в день от 30 до 50 протоколов. Это невысокий показатель для Киева", — сказал он.