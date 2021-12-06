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От вакцины есть только одно противопоказание — врач сказала какое Медицинский эксперт рассказала, поможет ли вакцинация от штамма "Омикрон"

Поможет ли от штамма коронавируса "Омикрон" вакцинация, рассказала в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова.

"Если вакцины будут эффективны против "Омикрона", на мой взгляд, страны, где большой охват вакцинацией, пострадают в меньше степени. Мы же можем пострадать сильно, потому что охват очень низкий в первую очередь среди группы риска. И поэтому, пользуясь тем, что вы очень рейтинговая программа, и люди вас смотрят, очень прошу всех, чтобы они встали и пошли провакцинировались. И позаботились таким образом о тех родственниках и друзьях, которые еще этого не сделали. Особенно такие группы риска, как беременные женщины, которые, к большому сожалению, умирают в Украине от короны, и они практически все не вакцинированы", — сказала она.

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Булавинова рассказала о единственном противопоказании от вакцинации.

"Есть достаточно много людей, которые не вакцинируются, потому что их отговаривает врач, говоря о том, что их хронические заболевания являются противопоказанием к вакцинации. Часто также врачи отговаривают вакцинироваться беременных женщин, не имея на это оснований. От коронавирусной вакцины есть только одно серьезное противопоказание — это анафилактический шок на предыдущую дозу этой же вакцины. В каких-то странах человека будут второй раз вакцинировать, просто другой вакциной, в каких-то не будут вакцинировать. Но все остальные хронические заболевания и беременность — это прямое показание для того, чтобы срочно вакцинироваться", — сказала она.

Ранее сообщалось, что Киев и еще семь регионов "красной" зоны адаптивного карантина в Украине стали соответствовать критериям "желтой" зоны. Что ждет с новой недели столицу, сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"Дополнительных контролеров не будет, потому что меры, введенные в Киеве, были достаточно эффективными. Мы видим почти 2 недели стабилизацию ситуации и снижение по всем эпидемическим показателям в Киеве. Что касается новых правил, которые вводятся постановлением Кабинета министров, — при переходе из красной зоны в желтую будет акцентироваться вопрос о проверке COVID-сертификатов и других документов, это обязанность субъектов хозяйствования", — объяснил он.