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Вернет ли Россия Крым Украине: российский политик дал ответ Гарри Каспаров рассказал, чего ждет от новой российской власти

После краха режима Владимира Путина Россия должна будет вернуть Крым Украине — об этом заявил в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" основатель "Форума свободной России", оппозиционер Гарри Каспаров.

"Моя позиция известна: аннексия Крыма — это одно из множества преступлений путинского режима, которые, безусловно, должны быть переиграны новой российской властью. На мой взгляд, это принципиальное условие возвращения России в стан цивилизованных государств, уважающих право — как внутреннее, так и международное. Но, очевидно, такая точка зрения разделяется не всеми. Мне кажется, скепсис Ходорковского связан с тем, что Учредительное собрание, которому предстоит, надеемся, в переходный период решать вопросы российского нового государственного устройства, в том числе и территорий, которые входят в эту новую Россию, — там предстоит большая борьба. Ходорковский считает, вряд ли удастся собрать большинство в этом органе для того, чтобы окончательно решить крымскую проблему", — сказал он.

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По мнению Каспарова, новой российской власти придется решать огромный комплекс вопросов, связанных с Украиной.

"Мне кажется, это излишний скепсис, потому что перемены, которые неизбежно ждут Россию после краха путинского режима, заставят любую российскую власть двигаться в сторону полного международного признания. Я не представляю, как вопрос Крыма может быть вынесен за скобки отношений России с цивилизованным миром. Есть вещи, которые нужно будет решать. Это и вопрос аннексии Крыма, и, безусловно, ликвидация очага бандитизма на Донбассе, и выдача Украине военных преступников, и, скорее всего, какие-то вопросы репараций. Этот комплекс вопросов займет долгое время. Но на мой взгляд, вопрос суверенитета Украины над Крымом должен быть решен незамедлительно", — сказал он.

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Напомним, в столице Литвы Вильнюсе 2 и 3 декабря проходил 11-й Форум свободной России, который был основан в 2016 году Гарри Каспаровым и другими деятелями российской оппозиции.

На форуме оппозиционер Михаил Ходорковский, отвечая на вопросы относительно Украины, выразил скепсис по поводу того, что даже если после Путина к власти в России придет демократическое правительство, то оно может не решиться вернуть Украине оккупированный Крым.