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Ермак руководит Зеленским и Украиной — Гордон Дмитрий Гордон высказался, что думает о главе Офиса президента

Глава Офиса президента Андрей Ермак имеет огромную власть над главой государства, заявил в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

"Я знаю Андрея Ермака давно, много лет. Я считаю его очень умным человеком. Он очень толковый, очень интеллигентный, из очень хорошей семьи. Считаю, что он сегодня руководит и президентом, и Украиной. Я могу быть неправ, но это мое мнение. Я считаю, что сегодня страной и президентом Зеленским руководит Андрей Ермак. Я считаю, что Андрей Борисович имеет огромную власть над президентом и всем Офисом. Я считаю, что он замкнул вход к президенту полностью на себя, и что он человек огромных способностей, потому что такого сильного главы Офиса... Были серьезные главы Офиса, но чтобы так серьезно взять бразды правления — такого не было никогда", — сказал он.

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При этом Гордон указал на моменты, которые его смущают.

"Я к нему отношусь с большим уважением, я уважаю умных людей. Но меня смущает вот что: предательство чье-то в ситуации с "вагнеровцами". Меня смущает, когда Юрий Бутусов говорит, что Ермак и Демченко являются агентами России. Я понимаю, что предательство на каждом шагу в Офисе президента. Я понимаю, что идет подыгрывание России. И у меня возникает вопрос: не являются ли Ермак и Демченко агентами России?" — сказал журналист.

Ранее Гордон заявил, что Россия в ближайшее время не решится напасть на Украину.

"Я считаю, что он (Путин - ред.) на вторжение не решится. А все, что сейчас происходит вокруг, делается Россией для повышения своих ставок в торговле с Западом. Видимо, санкции все-таки работают, видимо, России что-то от Запада надо, и Путин ведет себя как рэкетир из 90-х годов: он создает проблему, чтобы потом ее благополучно решить", — сказал он.