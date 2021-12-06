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Есть два варианта, оба плохие — Гордон о скандале с днем рождения Шустера Дмитрий Гордон прокомментировал расследование о праздновании дня рождения Савика Шустера в Вильнюсе

У скандала с днем рождения журналиста Савика Шустера в Вильнюсе два объяснения, и оба плохие — об этом в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" заявил журналист Дмитрий Гордон.

"Спецслужбы существуют на деньги налогоплательщиков. Поэтому мы обязательно узнаем, какая спецслужба снимала день рождения Савика Шустера. Не для того, чтобы бросить тень на Михаила Ткача или что-то еще. Просто интересно, потому что вариантов два: или украинская спецслужба, или российская. И оба эти варианта плохие. Если это снимала российская спецслужба, значит, Ткач сотрудничает с российскими спецслужбами. Если это снимала украинская спецслужба, это тоже плохо, потому что это говорит о том, что наши с вами деньги как налогоплательщиков тратятся в огромном количестве на съемки дня рождения Савика Шустера в Вильнюсе. Если в воюющей стране больше некуда потратить деньги налогоплательщиков — это провал", — сказал он.

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Гордон резко высказался о людях, поддерживающих теорию заговора.

"Мне вообще все равно, я всегда говорю: снимайте, что хотите. Будете нарушать закон — будем судиться. В данном случае, хотя частная жизнь нарушена, я себе там нравлюсь, я хорошо выгляжу. Прилетели самолеты тех, кто поздравил Шустера, кто дружит с ним, кто его уважает. И дальше что? "Это, наверное, переворот, что-то готовят..." Боже, что у людей в голове? Вата и опилки, к сожалению", — сказал он.

Напомним, телеведущий Савик Шустер признал, что бизнесмен Ринат Ахметов лично поздравил его с днем рождения в Вильнюсе. Ранее на "Украинской правде" вышло расследование, в котором говорилось, что Ахметов присутствовал на празднике. В материале авторства Михаила Ткача говорилось, что одновременно с Шустером и его гостями в городе находился олигарх Ринат Ахметов. Среди гостей были бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, бывший премьер-министр Владимир Гройсман, журналист Дмитрий Гордон и известный врач Дмитрий Комаровский.

Савик Шустер обратился в Национальную полицию Украины по поводу расследования.