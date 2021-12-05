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Нападение России на Украину: Гордон дал прогноз Дмитрий Гордон рассказал, чего пытается добиться Путин

Россия в ближайшее время не решится напасть на Украину — об этом в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" заявил журналист Дмитрий Гордон.

"Я думаю, что сегодня полномасштабное вторжение России невозможно. Это я так считаю. Россияне не идиоты, они понимают, что если сюда сунутся, то понесут большие, невосполнимые потери — прежде всего в живой силе. Гробы ребят, которые пришли на чужую территорию, чтобы ее завоевывать, — это большой минус Путину. Поэтому я считаю, что он на вторжение не решится. А все, что сейчас происходит вокруг, делается Россией для повышения своих ставок в торговле с Западом. Видимо, санкции все-таки работают, видимо, России что-то от Запада надо, и Путин ведет себя как рэкетир из 90-х годов: он создает проблему, чтобы потом ее благополучно решить", — сказал он.

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Напомним, немецкий таблоид Bild опубликовал карту-схему предполагаемого вторжения РФ в Украину. Схема была построена на выводах источников из НАТО и украинской разведки. Bild пишет, что вторжение может быть запланировано на январь-февраль 2022 года. Издание отмечает, что атака может начаться одновременно из Крыма и из оккупированной части восточной Украины.

Еще один сценарий содержал в себе нападение с трех направлений. Вначале с южного направления, потом с северо-востока Украины, а затем с севера.

В свою очередь Washington Post пишет, что согласно данным разведки США, Кремль планирует наступление на несколько фронтов уже в начале следующего года с участием до 175 000 военнослужащих. Такая информация была основана на разведдокументе, полученном Washington Post.