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Княжицкий указал на важную проблему введения двойного гражданства Двойное гражданство станет предметом рассмотрения в Конституционном суде, считает нардеп

Привлечение украинцев из-за рубежа на родину, предоставив паспорт гражданина Украины, является "здоровой идеей". Однако есть опасные противоречия, которые нуждаются в тщательном исследовании. Об этом сообщил в программе "Высокое напряжение" на телеканале "Украина 24" народный депутат Николай Княжицкий.

"Идея в том, чтобы все украинцы, где бы они ни жили, могли участвовать в развитии Украины, в любой момент приехать сюда и получить защиту, с моей точки зрения, является абсолютно здоровой. Но даже если вы получите гражданство не двойное, а какое-то одно, в Германии, в любой другой стране, вы должны прожить на территории этой страны определенное количество лет. Вы должны сдать экзамен по языку этой страны, по истории, и эта процедура действительно очень непростая. Как быть, например, с теми людьми, которые живут на границе с Венгрией, учитывая, что у нас с Венгрией непростые отношения относительно их гуманитарной политики и их поддержки? И таких примеров противоречивых и опасных для страны, ведущей войну, есть чрезвычайно много", — сказал Княжицкий.

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Нардеп сомневается, что в Украине можно будет ввести такой закон.

"Я не читал полностью этот закон, поэтому мне сложно сейчас с юридической точки зрения его комментировать, а это юридический вопрос, потому что двойное гражданство запрещено Конституцией. И пока мы не изменим Конституцию, все разговоры о 5, 10 или 20 законах будут пустым пиаром... Заявлений с трибуны можно говорить много, а сделать действительно такой механизм, который бы сделал Украину родиной для всех украинцев, но не ослабил нас в условиях войны, очень сложно. И у меня есть большие сомнения, что этот закон позволит это сделать", — сказал он.

Княжицкий также подчеркнул, что Конституция Украины запрещает двойное гражданство.

"Конституция запрещает двойное гражданство. Трактовок может быть множество. Мы здесь с вами не Конституционный суд, а в Конституционный суд придется идти. С моей точки зрения, Конституция прямо запрещает двойное гражданство. Мы хотим себя обмануть, показать, как мы можем трактовать ту или иную запятую, а потом это все равно будет делать Конституционный суд",- сказал нардеп.

Какие "подводные камни" могут возникнуть при принятии соответствующего законопроекта о двойном гражданстве, сообщила ранее политтехнолог Олеся Яхно.

Она также ответила на вопрос, может ли данный законопроект быть направлен на предстоящие выборы в Украине.

"Я этот законопроект с выборами не связываю. Законопроект обсуждался и раньше, он обсуждался еще год назад, и по этой инициативе есть очень разные взгляды. С одной стороны, есть часть тех, кто поддерживает и говорит, что это может побудить к инвестициям, к тому, что люди, получающие двойное гражданство, не могут занимать должности, они не могут быть в органах власти, но они могут инвестировать - так будет легче вести бизнес", — сказала Яхно.

Напомним, 1 декабря в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к народным депутатам. Во время выступления он анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта о множественном гражданстве.

"Я знаю, насколько важен для украинцев, проживающих в США, Канаде и ЕС, вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента", – сказал Зеленский.

Стоит отметить, что в мае 2020 года был отложен законопроект №2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства". 19 мая Дмитрий Разумков, который на тот момент был председателем Верховной Рады, заявил, что законопроект снят с рассмотрения после обращения руководителей нескольких фракций. Известно, что проект закона подвергли критике из-за того, что он был разработан без привлечения представителей общественных объединений трудовых мигрантов.