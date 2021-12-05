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Угроза вторжения нависать может много лет: эксперт о противостоянии агрессии России Для Путина важен ущерб, который война с Украиной может принести российской элите, сообщил Ольшанский

Для президента России Путина общие экономические потери его страны, если он захочет осуществить новое вторжение в Украину, второстепенны. Если говорить о важности экономических потерь в России, то Путина больше могут насторожить экономические потери российских элит.

Об этом сообщил в программе "Высокое напряжение" на телеканале "Украина 24" заместитель главы исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский.

"Я думаю, что экономические потери для Путина стоят на 28 месте, как и потери в людской силе. Дело в том, что ему наплевать на этих людей, на то, как они будут жить. Экономические потери коснутся не его лично. Мне кажется, что наиболее важно - это потери российских элит. Это не то же самое, что экономические потери для российской экономики… Что такое российская элита? Это несколько десятков тысяч человек, чиновников разного калибра, которые учат детей на Западе, они ездят туда отдыхать, у них есть там какие-то дома, счета и так далее. И вот потеря этого всего гораздо более для него (Путина – ред.) опасна", — сказал Ольшанский.

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Он также отметил, что важной составляющей в стратегии российской агрессии является слабость противника.

"На чем бы я еще хотел акцентировать внимание, так это на том, что в конце 2013 года или начале 2014 года никто не мог поверить в то, что есть вероятность таких событий, что Россия фактически пойдет войной на Украину, заберет Крым и так далее. Он (Путин – ред.) напал на нас в тот момент, когда почувствовал, что мы слабы. Если мы будем слабы, то на нас нападут… Вокруг нас есть много государств, кроме России, у которых есть к нам какие-то те или иные претензии. Поэтому нападение или ненападение России - это в первую очередь функция наша, это от нас зависит в большей степени, чем от них сейчас. Потому что уже ситуации как в 2013 году не будет, уже весь мир в этот процесс включен. То, что риторика изменилась... Во-первых, я думаю, что изменились некие сведения, которые есть. Во-вторых, мне кажется, нельзя судить о готовности его к нападению по количеству войск, потому что весной войск было больше, чем сейчас, в сентябре было войск больше, чем сейчас", — сказал эксперт.

Ольшанский также подчеркнул, что такая угроза нового вторжения РФ может нависать над Украиной еще много лет.

"Начинать или не начинать войну - находится где-то совсем в другой плоскости. Слаб противник или силен, есть у него внутренняя способность сопротивляться или нет – от этого в большей степени зависит исход всего. И это не касается января месяца. Я думаю, что мы будем жить с этой угрозой еще много лет, как мы жили до этого", — отметил замглавы исполкома реформ.

Напомни, немецкий таблоид Bild опубликовал карту-схему предполагаемого вторжения РФ в Украину. Схема была построена на выводах источников из НАТО и украинской разведки. Bild пишет, что вторжение может быть запланировано на январь-февраль 2022 года. Издание отмечает, что атака может начаться одновременно из Крыма и из оккупированной части восточной Украины.

Еще один сценарий содержал в себе нападение с трех направлений. Вначале с южного направления, потом с северо-востока Украины, а затем с севера.

В свою очередь Washington Post пишет, что согласно данным разведки США, Кремль планирует наступление на несколько фронтов уже в начале следующего года с участием до 175 000 военнослужащих. Такая информация была основана на разведдокументе, полученном Washington Post.

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал карты теоретического вторжения в Украину. По его словам, сценарий с дислокацией вооруженных сил РФ может быть более вероятным для создания эскалации на Донбассе.

"Если мы говорим о том, чтобы провести эскалацию, например, на Донбассе, к этому добавить 1-2 направления зоны нестабильности, горячие для нас, под это разыграть сценарий внутренней дестабилизации какой-то, по смещению, например, власти, то теоретически такой сценарий выглядит более вероятным, чем полномасштабное вторжение. Пока такой группировки войск, о которой можно сказать, что она полноценно оккупирует, нет", — сказал он.