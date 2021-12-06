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Погода в Украине на 6 декабря: синоптики сообщили о сложных метеоусловиях В Украине из-за погодных условий введен желтый уровень опасности, сообщили метеорологи

Налипание мокрого снега и гололед. Укргидрометцентр сообщил о существенных изменениях погодных условий в стране 6 декабря.

Синоптики сообщили, что сегодня в западных и северных областях возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Видимость 200-500 м.

В южных и центральных областях Украины утром возможен туман. Синоптики присвоили метеорологическим явлениям желтый уровень опасности.

Ветер ожидается юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем от 0 до 5 градусов тепла. На юге страны воздух прогреется до +12 градусов.

На Киевщине 6 декабря ожидается гололед и налипание мокрого снега. Синоптики обозначили в регионе для этого дня также желтый уровень опасности

Ветер ожидается юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться от 1 до 3 градусов выше нуля.

Ранее в Украине из-за шквального ветра и снега без света остались сотни населенных пунктов в восьми областях.

Ненастье, в частности, достигло временно оккупированного Крыма. В Ялте из-за урагана пострадали четыре человека - на троих упали деревья, одного мужчину травмировала сорванная с крыши антенна. Еще трое пострадавших в Симферополе и Алуште.

Из-за поврежденных электропроводов без света остались более 50 тысяч местных жителей. Ненастье заблокировало и Керченский пролив.