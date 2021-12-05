20:02, Сегодня

Военный эксперт объяснил, почему Россия сейчас не пойдет на полномасштабное вторжение Россия оголит свои тылы для "врагов", если снизит укрепление военных округов, сказал эксперт

Чтобы Россия смогла начать план по полномасштабному вторжению в Украину, ей необходима масштабная переброска российских войск с двух военных округов. Эти действия откроют тылы для Китая и других стран. Об этом сообщил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Александр Мусиенко.

Эксперт прокомментировал карты теоретического вторжения в Украину, которые были опубликованы изданиями Washington Post и Bild.

"Если мы говорим о Washington Post, там есть интересный момент. Они говорят о том, что Россия должна мобилизовать около ста тысяч резервистов. Я сомневаюсь, что за короткое время, за месяц они способны такую цифру мобилизовать. Чтобы им непосредственно оккупировать Левобережную Украину, как пишет Bild или иные издания, нужно около 400 тысяч военнослужащих. Чтобы иметь такое количество ударной группировки, которое может быть, его нужно снять с центрального военного округа и западного военного округа. Это значит, обнажить тылы для Китая, для других государств. То есть перебросить всю боевую мощность сюда. Это включительно с авиацией, с танками, с артиллерией, со всем. Пока такого нет", — отметил Мусиенко.

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Однако по словам эксперта, сценарий с дислокацией вооруженных сил РФ может быть более вероятным для создания эскалации на Донбассе.

"Если мы говорим о том, чтобы провести эскалацию, например, на Донбассе, к этому добавить 1-2 направления зоны нестабильности, горячие для нас, под это разыграть сценарий внутренней дестабилизации какой-то, по смещению, например, власти, то теоретически такой сценарий выглядит более вероятным, чем полномасштабное вторжение. Пока такой группировки войск, о которой можно сказать, что она полноценно оккупирует, нет", - сказал он.

Отметим, что немецкий таблоид Bild опубликовал карту-схему предполагаемого вторжения РФ в Украину. Схема была построена на выводах источников из НАТО и украинской разведки. Bild пишет, что вторжение может быть запланировано на январь-февраль 2022 года. Издание отмечает, что атака может начаться одновременно из Крыма и из оккупированной части восточной Украины.

Еще один сценарий содержал в себе нападение с трех направлений. Вначале с южного направления, потом с северо-востока Украины, а затем с севера.

В свою очередь Washington Post пишет, что согласно данным разведки США, Кремль планирует наступление на несколько фронтов уже в начале следующего года с участием до 175 000 военнослужащих. Такая информация была основана на разведдокументе, полученном Washington Post.

Напомним, министр обороны Алексей Резников 3 декабря в Верховной Раде заявил, что вероятность масштабной военной эскалации со стороны России существует.

"Разведка анализирует все сценарии, включительно с самыми худшими. Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем для эскалации может быть конец января", - заявил министр.

При этом Резников уточнил, что эскалация – это возможный сценарий, но не обязательный.

Экс-народный депутат Олег Тягнибок в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Владимир Путин стягивает войска к украинским границам, чтобы напугать Запад и вынудить к переговорам США и Евросоюз.

"Украина Путина и Москву интересует на втором плане. Все это стягивание войск, бряцание оружием - попытка показать свою силу, мощь. Мы это видели еще полгода назад - в марте-апреле. Это не ради того, чтобы запугать Украину в данной ситуации. В данной ситуации это так называемое принуждение к миру Байдена и европейских стран - за наш счет. Мы между молотом и наковальней оказываемся. Путину надо, чтобы его просили", - пояснил политик.